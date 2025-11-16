Jetzt wird's spannend: Starke Kurskatalysatoren in Sicht - die nächsten Monate könnten entscheidend werden

Anzeige / Werbung

Vizsla Royalties bietet Anlegern die seltene Möglichkeit, an einem der dynamischsten Silberprojekte der Welt zu partizipieren - ohne die operativen Risiken des Minenbetriebs tragen zu müssen

Liebe Leserinnen und Leser,

Royalty-Gesellschaften sind nicht glamourös - sie sind effizient. Vizsla Royalties (ISIN CA92859G6085 WKN A40EG3 ) hat sich genau in dieser Nische positioniert: ein fokussiertes NSR-Portfolio (Net Smelter Return) auf das Panuco-Projekt von Vizsla Silver, ein weltweit beachtetes Silber-/Gold-Vorkommen in Mexiko, das sich schnell in Richtung Machbarkeitsstudie und Produktion bewegt.

Vorstellung des Unternehmens mit Royalty auf einen der besten Silberbezirke

Was genau macht ein Royalty-Unternehmen?

Ein Royalty-Unternehmen sichert sich vertragliche Anspruchsrechte auf einen prozentualen Anteil der Produktionserlöse eines Bergbauprojekts - ganz ohne selbst Minen zu bauen, Maschinen zu finanzieren oder teure Betriebskosten tragen zu müssen. Während klassische Produzenten hohe Risiken und Schwankungen meistern müssen, profitieren Royalty-Gesellschaften direkt von steigenden Produktionsmengen und höheren Metallpreisen.

Das Ergebnis ist ein Geschäftsmodell mit beeindruckend stabilen Margen, hervorragender Skalierbarkeit und einem starken Hebel auf Rohstoff- und Preistrends - bei deutlich geringerem Entwicklungsrisiko als bei traditionellen Minenbetreibern. Anleger partizipieren damit an der Wertschöpfung des Rohstoffsektors, ohne sich den typischen Risiken der Projektentwicklung aussetzen zu müssen.

Das Royalty-Geschäft bietet Investmentvorteile:

Geringere Kapitalbindung und operatives Risiko verglichen mit Minenentwicklern

Direkter Hebel an Produktionserlösen und Metallpreisen

Skalierbarkeit durch zusätzliche Royalty-Akquisitionen oder Ressourcensteigerungen

Pánuco: Ein glänzendes Silber-Juwel im Herzen Mexikos

Das Panuco-Silber-Gold-Projekt in Mexiko gilt als eines der weltweit größten, noch unentwickelten, hochgradigen Silbervorkommen. Vizsla Royalties hält exklusive Lizenzgebühren auf dem Distrikt und ist damit unmittelbar an zukünftigen Fördererträgen beteiligt. Die Projektentwicklung wird derzeit mit Machbarkeitsstudien vorangetrieben; eine gesicherte Finanzierung durch Macquarie unterstützt den Weg Richtung Produktion.

Was macht das Projekt besonders?

Panuco ist ein historisch bekanntes Silber-Gold-Becken in Mexiko, das seit 2020 unter moderner Exploration durch Vizsla Silver zu einem der bemerkenswertesten Neubewertungen im Silbersektor geführt hat. Wichtige Fakten:

Signifikante Ressource: Die veröffentlichte Ressource und weitere Erweiterungen haben Panuco zu einer bedeutenden Lagerstätte gemacht. (Im öffentlichen Diskurs wurden große Ressourcen-Zahlen und sehr hohe Gehalte genannt.)

Die veröffentlichte Ressource und weitere Erweiterungen haben Panuco zu einer bedeutenden Lagerstätte gemacht. (Im öffentlichen Diskurs wurden große Ressourcen-Zahlen und sehr hohe Gehalte genannt.) PEA - Ökonomie (Juli 2024): Die Preliminary Economic Assessment (PEA) zeigte ein after - tax NPV5% von ~US$1,1 Mrd . und eine after - tax IRR von 86% bei konservativen Preisannahmen. Die Auslegung prognostizierte eine sehr kurze Kapitalrückflusszeit (Payback rund 9 Monate in der PEA-Annahme).

Die Preliminary Economic Assessment (PEA) zeigte ein . und eine bei konservativen Preisannahmen. Die Auslegung prognostizierte eine sehr kurze Kapitalrückflusszeit (Payback rund 9 Monate in der PEA-Annahme). Projektzeitplan: Machbarkeitsstudien, Genehmigungen und ein erwarteter Produktionsstart sind die nächsten Meilensteine - Vizsla plant erste Silberproduktion gegen Ende 2027, wenn Zeitplan und Finanzierung planmäßig laufen.

Besonders relevant für Vizsla Royalties war der Erwerb zusätzlicher NSR-Deckung, die explizit den geplanten Mine-Plan umfasst. Das ist deshalb entscheidend, weil eine Royalty, die tatsächlich an der geplanten Produktion hängt, unmittelbar an Cashflows partizipiert - und diese Cashflows treiben den Unternehmenswert der Royalty direkt.

Die jüngsten Schätzungen Anfang 2025 weisen insgesamt mehr als 361 Millionen Unzen Silberäquivalent aus. Davon entfallen 222,4 Millionen Unzen auf die gemessene und angezeigte Ressourcenkategorie, während weitere 138,7 Millionen Unzen als abgeleitet klassifiziert sind.

Den Kern des Projekts bilden die beiden hochgradigen Erzadern Copala und Napoleon, die als wichtigste Strukturzonen gelten.

Das Pánuco-Distriktprojekt befindet sich zu 100% im Besitz von Vizsla Silver, ist vollständig konsolidiert und wird mit modernsten Explorationstechnologien vorangetrieben. Seit Anfang 2024 wurde die Landposition vervierfacht und umfasst mittlerweile eindrucksvolle 40.000 Hektar. Die Region verfügt über eine hervorragend ausgebaute Infrastruktur: Zwei Autobahnen durchqueren das Gebiet, zudem stehen Hochspannungsleitungen, ein Tiefseehafen, ein internationaler Flughafen und ein entlang der Westküste verlaufendes Eisenbahnnetz zur Verfügung.

Ein herausragender Vorteil: Vizsla Silver (ISIN CA92859G6085 / WKN A40EG3) hat bereits mehr als 375.000 Bohrmeter niedergebracht, ohne dafür auch nur eine einzige neue Straße anlegen zu müssen - ein klarer Beleg für die außergewöhnliche Zugänglichkeit des Projektgebiets. Darüber hinaus befindet sich eine vollständig genehmigte und finanzierte Testmine im Aufbau, die den zügigen Übergang in die Produktionsphase ermöglicht. Der erste Silberguss wird für die zweite Jahreshälfte 2027 angestrebt.

Warum die konkreten NSR-Anteile wichtig sind

Vizsla bietet Anlegern direkte Beteiligung über Net Smelter Royalties (NSR). Konkret handelt es sich um NSRs von 3,5% bzw. 2% auf unterschiedliche Pánuco-Konzessionen. Für Anleger bedeutet das: Sobald die Mine produziert, fließen Lizenzgebühren proportional zur Produktion - unabhängig von den operativen Risiken des Minenbetriebs.

Quelle Vizsla Royalties

Besonders relevant für Vizsla Royalties war der Erwerb zusätzlicher NSR-Deckung, die explizit den geplanten Mine-Plan umfasst. Das ist deshalb entscheidend, weil eine Royalty, die tatsächlich an der geplanten Produktion hängt, unmittelbar an Cashflows partizipiert - und diese Cashflows treiben den Unternehmenswert der Royalty direkt.

Wachstumstreiber: Exploration, Produktion und strukturelle Nachfrage

Mehrere Faktoren können das Wachstum von Vizsla Royalties antreiben:

Projektfortschritt Pánuco: Feasibility-Studien und die gesicherte Finanzierung beschleunigen den Weg zur Produktion (Ziel: 2027). Exploration & Ressourcenzuwachs: Zusätzliche Bohrprogramme können Ressourcen und damit die Basis für höhere Royalties erhöhen. Strukturelle Nachfrage nach Silber: Die Energiewende und die Photovoltaik-Industrie treiben langfristig die Nachfrage nach Silber - ein starker Makro-Tailwind. Knappheit neuer Hochgrad-Vorkommen: Bis 2040 werden nur wenige neue Entdeckungen dieser Qualität erwartet, was bestehende Projekte aufwertet.

Quelle Vizsla Royalties

Vizsla Royalties verfolgt nach eigener Darstellung einen konzentrierten, mexikabezogenen Ansatz - kein breites Streuen über Länder und Metalle. Die Wachstumsoptionen lassen sich so zusammenfassen:

Incremental NSR-Zukäufe: Auf dem Panuco-Landpaket (Vizsla Silver hält ~40.000 Hektar, die Royalty aktuell ~5.000 Hektar abdeckt) gibt es erhebliches Upside-Potenzial, weitere Royalties zu erwerben. Right of First Refusal (ROFR): Vizsla Royalties hat eine ROFR-Position bei Vizsla Silver für künftige Royalties - das ermöglicht selektive, nicht verwässernde Akquisitionen in bekanntem Geografie- und Management-Kontext. Strategische M&A-Option: Mit wenigen vergleichbaren, hochwertigen Royalty-Playern am Markt bestehen reale Chancen auf attraktive Akquisitionsmultiplikatoren - das kann zusätzlichen Mehrwert für Aktionäre schaffen.

Beste Voraussetzungen für eine Neubewertung in den kommenden Monaten

In den kommenden 6 bis 24 Monaten zeichnen sich mehrere hochkarätige Katalysatoren ab, die das Wertpotenzial der Royalty deutlich erhöhen könnten. Ein zentraler Meilenstein wird die Veröffentlichung der Machbarkeitsstudie sein: Eine positive Feasibility Study reduziert das Projektrisiko signifikant und schließt die Lücke zwischen Royalty- und Projektbewertung weiter. Ebenso entscheidend ist der Erhalt der Umwelt- und Betriebsgenehmigungen, die den Weg für die finale Bauentscheidung und die Freigabe der Projektfinanzierung ebnen. Mit Abschluss der Baufinanzierung - unterstützt durch bestehende Mandate und zunehmend attraktive Kreditbedingungen - steigt die Wahrscheinlichkeit einer planmäßigen Produktionsaufnahme im Jahr 2027 weiter an. Parallel dazu bleibt der Explorationserfolg von Vizsla Silver ein wesentlicher Werttreiber: Jede Ressourcenerweiterung stärkt das langfristige Produktionsprofil und damit die künftigen Cashflows aus der Royalty. Und nicht zuletzt kann der Royalty-Sektor selbst für Dynamik sorgen - strategische Übernahmen und Marktbereinigungen, wie bereits bei den Triple-Flag/Origin- oder Royal-Gold/Great-Bear-Transaktionen gesehen, haben in der Vergangenheit deutliche Bewertungsprämien ausgelöst und könnten auch hier zu neuen Impulsen führen.

Veröffentlichung der Machbarkeitsstudie (Feasibility Study): Eine positive FS würde das Projekt weiter de-riskieren und die Bewertungsdistanz zwischen Royalty und Projekt verringern.

Eine positive FS würde das Projekt weiter de-riskieren und die Bewertungsdistanz zwischen Royalty und Projekt verringern. Erhalt der Genehmigungen: Umwelt- und Betriebs-Permits sind Schlüssel, damit die Bauentscheidung getroffen und Finanzierung gezogen werden kann.

Umwelt- und Betriebs-Permits sind Schlüssel, damit die Bauentscheidung getroffen und Finanzierung gezogen werden kann. Finanzierungsabschluss für den Bau: Bereits vorhandene Mandate und bessere Kreditbedingungen würden die Eintrittswahrscheinlichkeit einer planmäßigen Produktion 2027 erhöhen.

Bereits vorhandene Mandate und bessere Kreditbedingungen würden die Eintrittswahrscheinlichkeit einer planmäßigen Produktion 2027 erhöhen. Explorationsfortschritte: Erweiterungen der Ressource durch Vizsla Silver erhöhen das langfristige Produktionsprofil und damit die Cashflow-Prognosen der Royalty.

Erweiterungen der Ressource durch Vizsla Silver erhöhen das langfristige Produktionsprofil und damit die Cashflow-Prognosen der Royalty. M&A-Ereignisse: Marktbereinigungen oder strategische Übernahmen im Royalty-Sektor können Bewertungsprämien erzeugen (Vergleiche: Triple Flag/Origin, Royal Gold/Great Bear-Royalty-Transaktion).

Warum Vizsla Royalties Aufmerksamkeit verdient

Vizsla Royalties (ISIN CA92859G6085 WKN A40EG3 ) ist ein Beispiel dafür, wie ein fokussierter Royalty-Player vom Fortschritt eines hochwertigen Entwicklungsprojekts profitieren kann - mit vergleichsweise niedrigem operativen Risiko und hoher Kapital-Effizienz. Durch die gezielte Erweiterung der NSR-Abdeckung am Panuco-Mine-Plan und die enge Verbindung zu Vizsla Silver hat das Unternehmen mehrere eindeutige Werttreiber in Reichweite: Der Übergang von der Machbarkeits- zur Bauphase, Genehmigungen, Projektfinanzierung und mögliche Marktprämien durch M&A sind die wichtigsten Katalysatoren.

Für risikobewusste Anleger, die direktere operative Risiken vermeiden, aber dennoch am Upside eines potenziell starken Silber-/Goldprojekts partizipieren wollen, bietet eine sorgfältig selektierte Royalty-Position wie Vizsla Royalties (ISIN CA92859G6085 WKN A40EG3 ) eine attraktive, kapital-effiziente Option. Beobachten Sie die anstehenden Feasibility- und Permit-Meilensteine - sie werden die Richtung für die Bewertung in den nächsten 12-24 Monaten maßgeblich mitbestimmen.

Anleger, die gezielte Edelmetall-Exponierung suchen, aber operative Minenrisiken vermeiden möchten, finden im Royalty-Modell von Vizsla Royalties (ISIN CA92859G6085 WKN A40EG3 ) eine interessante Alternative. Besonders attraktiv ist die Kombination aus einem qualitativ hochstehenden Asset (Pánuco) und einem erfahrenen Management mit Branchenkompetenz.

Vizsla Royalties (ISIN CA92859G6085 WKN A40EG3 ) bietet Anlegern die seltene Möglichkeit, an einem der dynamischsten Silberprojekte der Welt zu partizipieren - ohne die operativen Risiken des Minenbetriebs tragen zu müssen. Das Pánuco-Projekt wächst rasant, liefert hochgradige Ressourcen und entwickelt sich mit beeindruckender Geschwindigkeit in Richtung Produktion. Gleichzeitig profitiert die Royalty von jeder Erweiterung der Ressource, jedem wirtschaftlichen Fortschritt und jedem Silberpreisanstieg - ganz ohne zusätzliche Kapitalkosten. Mit starken bevorstehenden Meilensteinen wie der Machbarkeitsstudie, Genehmigungen, Baufinanzierung und kontinuierlichen Explorationserfolgen steigt die Wahrscheinlichkeit einer deutlichen Neubewertung. Wer früh positioniert ist, hat die Chance, von einem einzigartigen Hebel auf Silber und von einem Royalty-Modell zu profitieren, das Sicherheit, Wachstum und langfristige Cashflows miteinander verbindet.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Sie auch die Webseite von Vizsla Royalties, um mehr über das Unternehmen zu erfahren

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Disclaimer

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/mining-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über das Unternehmen Vizsla Royalties wurden Vermittler, Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Angaben gemäß § 5 TMG:

Orange Unicorn Ltd

132-134 Great Ancoats Street

M4 6DE Manchester

Kontakt:

Telefon: +44 (0)161 768 0646

E-Mail: info [at] mining-investor.com

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 15974038

Aufsichtsbehörde: Companies House

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,CA92859G6085,CA92859L2012