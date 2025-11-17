© Foto: Daniel Karmann/dpaGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 10:00 Uhr, Deutschland: Siemens Healthineers, Capital Markets Day 11:30 Uhr, Deutschland: Suss Microtec, Capital Markets Day Deutschland: Deutsche Bank, Investor Deep Dive 2025 Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Jetzt zu Smartbroker+ wechseln! Konjunkturdaten 00:50 Uhr, Japan: BIP Q3/25 (1. Veröffentlichung) 05:30 Uhr, …Den vollständigen Artikel lesen ...
