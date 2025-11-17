EQS-News: cyan AG
cyan AG und Orange Réunion Mayotte launchen gemeinsam neue Cybersicherheitslösungen für B2B- und B2C-Kunden auf Réunion und Mayotte
Orange ist einer der weltweit führenden Telekommunikationsanbieter mit einem Umsatz von 40,3 Milliarden Euro im Jahr 2024 und 124.100 Mitarbeitern weltweit zum 30. September 2025, darunter 68.000 Mitarbeiter in Frankreich. Die Gruppe hat zum 30. September 2025 weltweit insgesamt 310 Millionen Kunden, darunter 270 Millionen Mobilfunkkunden und 23 Millionen Festnetz-Breitbandkunden. Diese Zahlen berücksichtigen die Entkonsolidierung bestimmter Aktivitäten in Spanien nach der Gründung von MASORANGE. Die Gruppe ist in 26 Ländern vertreten (einschließlich nicht konsolidierter Länder).
Orange ist unter der Marke Orange Business auch ein führender Anbieter von globalen IT- und Telekommunikationsdienstleistungen für multinationale Unternehmen. Im Februar 2023 stellte der Konzern seinen Strategieplan "Lead the Future" vor, der auf einem neuen Geschäftsmodell basiert und von Verantwortung und Effizienz geleitet ist. "Lead the Future" nutzt die Exzellenz des Netzwerks, um die Führungsposition von Orange in Sachen Servicequalität zu stärken.
Orange ist an der Euronext Paris notiert (Symbol ORA).
Weitere Informationen finden Sie im Internet und auf Ihrem Mobiltelefon unter: www.orange.com, www.orange-business.com und folgen Sie uns auf X: @orangegrouppr.
Orange und alle anderen in diesem Dokument genannten Produkt- oder Dienstleistungsnamen von Orange sind Marken von Orange oder Orange Brand Services Limited.
Über cyan
Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity-Lösungen mit fast 20 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzinternetanbietern sowie Finanzdienstleistern an. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft von internationalen Geschäftspartnern integriert, die diese unter ihrer eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten. Über Managed Service Provider bietet cyan zudem die Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 für mittelständische Unternehmen an.
Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. Zu den Kunden von cyan zählen unter anderen die Orange Gruppe, der Telekomkonzern Deutsche Telekom (Magenta/T-Mobile), Claro Chile (América Móvil Group) und dtac/True.
Weitere Informationen unter: www.cyansecurity.com
cyan AG Investor Relations:
cyan AG
Telefon: +49 89 71042 2073
E-Mail: ir@cyansecurity.com
cyan AG Pressekontakt:
Kirchhoff Consult GmbH
Telefon: +49 40 60 91 86 65
E-Mail: cyan@kirchhoff.de
Orange Réunion Mayotte Pressekontakt:
Telefon: +262 693 77 79 54
E-Mail: renaud.raharijaona@orange.com
