EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fabasoft AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b, Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



17.11.2025 / 09:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Fabasoft AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b, Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052



Erwerb eigener Aktien - 8. Zwischenmeldung



Linz, 17.11.2025 - Die Fabasoft AG (AT0000785407) kauft seit dem 25. September 2025 im Rahmen ihres mit Bekanntmachung vom 24. September 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit a der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 angekündigten Aktienrückkaufprogramms ("Aktienrückkaufprogramm 2025") eigene Aktien über die Börse zurück.

Im Zeitraum vom 10. November 2025 bis einschließlich 14. November 2025 hat die Fabasoft AG insgesamt 25.325 Aktien erworben:

Datum Stück Aktien Durchschnittskurs (EUR) Volumen (EUR) 10.11.2025 3.039 14,500000 44.065,50 11.11.2025 4.181 14,941509 62.470,45 12.11.2025 5.907 15,434281 91.170,30 13.11.2025 6.048 15,257788 92.279,10 14.11.2025 6.150 15,537024 95.552,70

Der Erwerb der Aktien der Fabasoft AG erfolgte ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) durch eine von der Fabasoft AG beauftragte Bank. Diese führt den Rückkauf in Anwendung der Safe-Harbor-Regelungen unabhängig und unbeeinflusst von der Gesellschaft durch.

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 seit dem 25. September 2025 bis einschließlich 14. November 2025 erworbenen Aktien beläuft sich somit auf 81.321 Aktien.

Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Internetseite der Fabasoft AG www.fabasoft.com im Bereich Investoren / Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkauf 2025 unter www.fabasoft.com/de/investor-relations/kapitalmassnahmen/aktienrueckkaufprogramm-2025 veröffentlicht.

Kontakt:

Mag. Klaus Fahrnberger

Investor Relations Manager

E-Mail: ir@fabasoft.com

Telefon: +43 732 60 61 62 0

Fabasoft AG (ISIN AT0000785407; WKN 922985; Bloomberg Code FAA GY; Reuters Code FAAS.DE)