Die Aktie von Netflix notiert heute nur noch bei einem Zehntel ihres Wertes von vergangener Woche. Dies ist aber kein Grund zur Beunruhigung. Ursache für den niedrigen Kurs ist ein Aktiensplit im Verhältnis 10 zu. 1. Dies teilte das Unternehmen Ende Oktober an.Wie es damals hieß, wolle man seinen Mitarbeitern die Teilnahme am hauseigenen Beteiligungsprogramm erleichtern. Der Verwaltungsrat habe dafür einen Aktiensplit. Für jeweils eine Netflix-Aktie haben Anleger nun neun weitere ins Depot gebucht ...

