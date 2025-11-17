Die Guru-Trades in Q3 | Nvidia muss liefern, Netflix splittet & Suess plant großes
|163,66
|163,68
|12:34
|163,66
|163,70
|12:34
|Aktuelle Nachrichten
|12:22
|Börse Live: Bitcoin-Crash & Nvidia-Showdown: Die Entscheidungswoche
|12:06
|DZ BANK stuft NETFLIX COM INC auf 'Positiv'
|FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Netflix nach dem vollzogenen Aktiensplit von 1.500 auf 145 US-Dollar angepasst und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das aktuelle...
|11:55
|Vorsicht, Netflix-Kunden! Diese E-Mail ist ein Fake
|11:54
|Die Guru-Trades in Q3 | Nvidia muss liefern, Netflix splittet & Suess plant großes
Die Guru-Trades in Q3 | Nvidia muss liefern, Netflix splittet & Suess plant großes
|11:50
|Netflix: Aktie 90 Prozent tiefer - kein Grund zur Panik
|Die Aktie von Netflix notiert heute nur noch bei einem Zehntel ihres Wertes von vergangener Woche. Dies ist aber kein Grund zur Beunruhigung. Ursache für den niedrigen Kurs ist ein Aktiensplit im Verhältnis...
|12:26
|Nvidia vor Veröffentlichung der Quartalszahlen kaufen, verkaufen - oder ist die Aktie fair bewertet?
|12:23
|Peter Thiel unwinds his entire Nvidia stake
|12:23
|US pre-open: Futures edge higher as attention turns to Nvidia, jobs data
|12:22
|Börse Live: Bitcoin-Crash & Nvidia-Showdown: Die Entscheidungswoche
|12:22
|GMI Cloud errichtet mit Nvidia-Unterstützung KI-Rechenzentrum für 500 Millionen US-Dollar in Taiwan
|12:18
|Süss Microtec: Aktienkurs stabilisiert sich durch ehrgeizige Zukunftspläne
|12:10
|SUSS-Aktie: Starkes Comeback
|Der November ist bislang ein hervorragender Monat für die SUSS-Aktie. Nachdem der Kurs des Mikroelektronikherstellers bereits seit Monatsbeginn um über +20% zugelegt hat, springt die Aktie am Montagmorgen...
|12:06
|Aktien Frankfurt: Anleger bleiben in der Defensive vor wichtigen US-Daten
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger gehen zu Beginn der neuen Woche bei deutschen Aktien keine Risiken ein. Der Dax knüpfte an seine durchwachsene Vorwoche an, indem er nach einem zunächst noch soliden...
|12:02
|SUSS Microtec: Aktie mit Kurssprung - Zielsetzung kommt gut an
|SUSS Microtec stellt sich auf eine deutliche Wachstumsphase ein und sieht sich vor allem vom KI-Boom getragen. Zum Kapitalmarkttag kündigte der Halbleiterzulieferer an, sein Angebot um neue Produktgenerationen...
|11:54
|Die Guru-Trades in Q3 | Nvidia muss liefern, Netflix splittet & Suess plant großes
Die Guru-Trades in Q3 | Nvidia muss liefern, Netflix splittet & Suess plant großes
|NETFLIX INC
|96,21
|-89,95 %
|NVIDIA CORPORATION
|163,58
|-0,09 %
|SUSS MICROTEC SE
|37,080
|+9,70 %