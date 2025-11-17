Das Strategie-Update von Multitude bestätigt das strukturelle Potenzial und untermauert unsere KAUFEN-Einschätzung. Auf dem Capital Markets Day präsentierte das Unternehmen einen klaren mittelfristigen Ausblick, der ein Net-Profit-Wachstum von rund 20% p.a. bis 2028 vorsieht. Zentrale Elemente sind der Übergang zu gebührenbasierten Erträgen, höhere Skalierbarkeit und ein dreisäuliges Wachstumsmodell aus organischer Expansion, Partnerschaften und M&A. Gleichzeitig sollen Automatisierung und KI die operative Effizienz deutlich steigern. Das Management verfügt über einen überzeugenden Track Record, weshalb wir uns weitestgehend an der neuen Guidance orientieren. Angesichts höherer Gewinnerwartungen erhöhen wir das Kursziel auf EUR 14,40 (zuvor: EUR 13,20) und bestätigen KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/multitude-ag





© 2025 mwb research