Die MARA-Aktie steht wie so viele Krypto-Titel in den letzten Wochen massiv unter Druck. Doch: Das Unternehmen wandelt sich von einem klassischen Bitcoin-Miner zu einem Anbieter digitaler Energie- und Recheninfrastruktur. Dieser strategische Umbau eröffnet neue Wachstumspfade jenseits der Volatilität des Kryptomarkts und positioniert MARA im Zentrum des aufziehenden KI-Bohrens nach Rechen- und Energiekapazität. Eine neue Definition für MARA Lange ...

