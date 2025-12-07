Der maximale Aktiengewinn konnte am Freitag auf 15,51 Prozent gesteigert werden. Im Tagesverlauf erreichte MARA ein Hoch von 10,80 Euro am Handelsplatz Tradegate, nach Gewinnmitnahmen ist die Aktie bei 10,096 Euro aus dem Handel gegangen. Aus charttechnischer Sicht kann das RuMaS-Kursziel von 12,00 Euro durchaus noch erreicht werden. Dennoch ist zu beachten, dass unterhalb der 10-Euro-Marke ein erhöhtes Risiko besteht, sodass die bislang erzielten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS