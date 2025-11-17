HANF.com meldet Gewinn - und will noch mehr aus dem Markt holen

Anzeige / Werbung

HANF.com hat im Geschäftsjahr 2024 kräftig zugelegt. Das familiengeführte Unternehmen steigerte seinen Umsatz um satte 65 Prozent - von rund 3 Millionen Euro auf 5 Millionen Euro. Auch der operative Gewinn konnte sich sehen lassen: Mit 555.000 Euro erzielte das Unternehmen eine solide Marge von rund 11 Prozent.

Der Wachstumstreiber: eine breit angelegte Expansion im stationären Einzel- und Großhandel. HANF.com betreibt eigene Läden in Deutschland und hat 2024 zusätzlich ein Franchisekonzept eingeführt. Die Großhandelsaktivitäten wurden weiter ausgebaut - mehrere hundert CBD-Fachhändler in Deutschland gehören mittlerweile zum festen Kundenstamm. Auch der Online-Vertrieb legte spürbar zu und wuchs von 500.000 auf 700.000 Euro.

Wachstum ohne Kostenexplosion - Fokus auf Effizienz

Für die kommenden Jahre setzt das Unternehmen auf kontrolliertes Wachstum. "Der Markt entwickelt sich zu unseren Gunsten", erklärt Geschäftsführer Ronnie Jaegermann. Während weitere eigene sowie Franchise-Stores eröffnen sollen, soll das Großhandelsgeschäft ohne zusätzlichen Personalaufwand wachsen. Ziel für 2025 und 2026 ist es, den Umsatz weiter zu steigern - bei gleichzeitig stabiler Kostenstruktur. Damit bleibt die Profitabilität fest im Blick.

Deutschland als Kernmarkt mit weiterem Potenzial

Die Wachstumsstrategie konzentriert sich klar auf Deutschland. "Wir planen derzeit keine Expansion außerhalb Deutschlands", stellt Jaegermann klar. Die Bundesrepublik - größte Volkswirtschaft Europas - bietet aus Sicht des Unternehmens noch ausreichend Entwicklungspotenzial. In Bayern ist HANF.com bereits gut etabliert. Über das Franchisesystem will man nun verstärkt in weitere Bundesländer expandieren - unter anderem nach Nordrhein-Westfalen, Berlin, Hamburg und Rheinland-Pfalz. Parallel dazu soll das Onlinegeschäft weiter skaliert werden. Der adressierbare Markt in Deutschland wird auf rund zehn Millionen potenzielle Kunden geschätzt.

Bruttomarge temporär unter Druck - Gegensteuerung durch margenstärkere Kanäle

In der ersten Jahreshälfte 2025 ging die Bruttomarge leicht zurück. Grund war der gestiegene Anteil des margenschwächeren Großhandels. Die Unternehmensführung reagiert jedoch frühzeitig: "Wir werden das jedoch durch ein verstärktes Wachstum unseres Einzelhandels und unseres Online-Geschäfts ausgleichen, bei dem die Bruttomargen sogar noch höher sind als im stationären Einzelhandel", so Jaegermann.

Sortimentserweiterung und langfristige Perspektive

Auch auf der Produktseite bleibt HANF.com aktiv. Im laufenden Jahr wurden neue exklusive Produktlinien im Bereich Wellness und CBD eingeführt. Die interne Entwicklungsabteilung bringt regelmäßig neue Produkte auf Basis aktueller Marktbeobachtungen. Im Fall einer möglichen Legalisierung sieht sich das Unternehmen gut positioniert: "Wir glauben fest daran, dass wir in einigen Jahren lizenzierte Cannabisgeschäfte in Deutschland eröffnen können - und dann sind die Möglichkeiten grenzenlos", betont Jaegermann.

Börsenbewertung hinkt operativer Entwicklung hinterher

Trotz der positiven Geschäftsentwicklung bleibt die Bewertung an der Börse niedrig. Aktuell liegt die Marktkapitalisierung bei lediglich 1,5 Millionen Euro. Für Jaegermann ein klares Missverhältnis: "Hier steht ein großartiges Unternehmen mit 5 Millionen Euro Umsatz und 555.000 Euro Gewinn - und wissen Sie was? Die Marktkapitalisierung beträgt nur 1,5 Millionen Euro." Das entspreche einem EBITDA-Multiplikator von rund drei. Auch auf Basis der Halbjahreszahlen 2025 - 3,1 Millionen Euro Umsatz - ergebe sich eine Bewertung von rund 25 Cent pro Euro Umsatz. Sein Fazit: "Das ist schlichtweg absurd." Die Hoffnung richtet sich nun auf mehr Aufmerksamkeit durch Investoren, die an das Potenzial des deutschen Cannabis-Markts glauben.

