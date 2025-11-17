Barrick Mining vor großer Zäsur - Kommt jetzt die Aufspaltung des Goldriesen?

Anzeige / Werbung

Barrick Mining prüft laut Medien die Aufspaltung: Nordamerika im Fokus, mögliche Verkäufe in Afrika/Asien und Reko Diq - Gespräche laufen, Entscheidung offen.

Der kanadische Goldproduzent Barrick Mining (WKN A417GQ) denkt laut Medienberichten über eine grundlegende Neuordnung des Konzerns nach. Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf mehrere mit den Überlegungen vertraute Personen berichtet, steht eine Aufspaltung des Unternehmens in zwei Einheiten im Raum: Ein Teil mit Fokus auf Nordamerika, ein weiterer mit den Minen in Afrika und Asien. Parallel wird auch ein vollständiger Verkauf der Afrika-Assets sowie des Kupfer-Gold-Projekts Reko Diq in Pakistan diskutiert.

Offiziell bestätigt hat Barrick Mining diese Pläne bislang nicht. Interim-CEO Mark Hill verwies auf Nachfrage lediglich darauf, dass der Konzern Spekulationen grundsätzlich nicht kommentiere. Die Gespräche seien noch im Gange und es gebe bisher keine verbindlichen Entscheidungen, heißt es aus Unternehmenskreisen.

