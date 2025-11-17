Ford verknüpft sein Händlernetz mit Amazon und bringt erstmals zertifizierte Gebrauchtwagen auf die Plattform. Käufer können Finanzierung, Papiere und Abholung digital starten. Der Konzern reagiert damit auf steigenden Preisdruck und Konkurrenz durch reine Onlinehändler. Langfristig könnte Ford die Partnerschaft noch ausweiten.Ford öffnet den Vertrieb für Amazon und macht geprüfte Gebrauchtwagen so sichtbar wie Alltagsprodukte. Die Blue-Advantage-Modelle lassen sich direkt auf Amazon auswählen, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.