Ford verknüpft sein Händlernetz mit Amazon und bringt erstmals zertifizierte Gebrauchtwagen auf die Plattform. Käufer können Finanzierung, Papiere und Abholung digital starten. Der Konzern reagiert damit auf steigenden Preisdruck und Konkurrenz durch reine Onlinehändler. Langfristig könnte Ford die Partnerschaft noch ausweiten.Ford öffnet den Vertrieb für Amazon und macht geprüfte Gebrauchtwagen so sichtbar wie Alltagsprodukte. Die Blue-Advantage-Modelle lassen sich direkt auf Amazon auswählen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
