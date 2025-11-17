3 spannende Verteidigungs-Aktien: Wie DroneShield, Renk und Harvest Technologies vom technologischen Modernisierungsschub profitieren könnten

Anzeige / Werbung

Die sicherheitspolitische Lage verschärft sich - gleichzeitig beschleunigt sich der technologische Wettbewerb im Verteidigungssektor.

Marktumfeld: Digitalisierung, Drohnen und neue Einsatzdoktrinen

Die weltweiten Verteidigungsausgaben steigen seit Jahren. Internationale Schätzungen gehen davon aus, dass das globale Militärbudget 2025 erneut wachsen dürfte - getrieben von geopolitischen Spannungen, dem Bedarf an moderner Sensorik sowie der zunehmenden Bedeutung unbemannter Systeme. Vor allem elektronische Kampfführung, KI-basierte Lagebilder und vernetzte Plattformen gewinnen an Bedeutung. Während große Konzerne bestehende Produktlinien modernisieren, rücken technologieorientierte Nischenanbieter stärker in den Fokus. Der strukturelle Wandel innerhalb der Beschaffungsbudgets eröffnet ihnen zusätzliche Spielräume.

DroneShield: Drohnenabwehr als Wachstumsfeld

DroneShield (WKN A2DQU7, ISIN AU000000DRO2) steht beispielhaft für diese Entwicklung. Das australische Unternehmen konzentriert sich auf die Erkennung und Abwehr unbemannter Systeme und sicherte sich in den vergangenen Monaten weitere Regierungsaufträge. Der Markt verschiebt sich zunehmend hin zu KI-gestützten Identifikations- und Störtechnologien, die flexibel in bestehende Sicherheitsinfrastrukturen integriert werden können. Auch zivile Anwendungen, etwa der Schutz kritischer Infrastruktur, könnten zu einer breiteren Nachfrage beitragen. Damit bewegt sich DroneShield in einem Umfeld, das technologisch und regulatorisch an Bedeutung gewinnt.

Renk: Schnittstelle zwischen schwerer Plattform und digitalem Gefechtsfeld

Die Renk Group (WKN RENK01, ISIN DE000RENK010) nimmt in Europa eine besondere Industrieposition ein. Das Unternehmen zählt weltweit zu den führenden Antriebslieferanten für Militärfahrzeuge und ist in zahlreiche internationale Beschaffungsprogramme eingebunden. Parallel dazu erweitert Renk seine Kompetenzen im Bereich digitaler Steuerungs-, Wartungs- und Diagnosesysteme. Die Verbindung von mechanischer Hochtechnologie mit datengetriebenen Anwendungen passt zu einem Markt, der klassische Systeme verstärkt in digitale Gefechtsfeldarchitekturen einbindet. Modernisierungsprogramme in NATO-Staaten könnten diese Dynamik weiter stützen.

Harvest Technologies: Kommunikations- und Datenarchitekturen werden strategisch

Harvest Technologies (WKN A3JHDQ, ISIN AU0000258592) adressiert ein angrenzendes, aber eigenständiges Segment der Verteidigungsdigitalisierung. Das Unternehmen entwickelt Lösungen für Videoübertragung, Missionsdatenmanagement und Echtzeitkommunikation, die Behörden, Einsatzkräfte und militärische Organisationen bei der Entscheidungsfindung unterstützen. Mit der zunehmenden Vernetzung moderner Einsatzräume steigt der Bedarf an Softwareplattformen, die Informationen unterschiedlicher Sensoren und Quellen bündeln. Laut Unternehmensangaben wächst der Nachfrageimpuls aus den Bereichen "Defence and Law Enforcement", was auf eine strukturell höhere Relevanz dieser Technologien hindeutet.

Technologie als gemeinsamer Nenner

Allen drei Unternehmen gemein ist der Fokus auf Technologien, die über klassische Rüstungsgüter hinausgehen und den Trend zur Digitalisierung der Streitkräfte widerspiegeln. Während schwere Plattformen weiterhin große Budgets binden, verschiebt sich ein wachsender Teil der Mittel in Richtung Sensorik, Datenanalyse und Kommunikationsinfrastruktur. Herausforderungen bleiben lange Beschaffungszyklen, nationale Vorgaben und die komplexe Integration verschiedener Systeme. In den kommenden Jahren dürfte sich zeigen, welche Anbieter ihre Lösungen in internationale Programme einbetten können - und damit Teil der nächsten Modernisierungsphase im Verteidigungssektor werden.

Harvest Technology Group: https://harvest.technology/defence-and-law-enforcement/

