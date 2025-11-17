DJ PTA-PVR: Koenig & Bauer AG: Mitteilung über Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß § 43 WpHG

Würzburg (pta000/17.11.2025/16:59 UTC+1) - Veröffentlichung einer Mitteilung nach -- 43 WpHG

Beteiligungsmeldung

Die Leibinger Consulting AG hat uns gemäß -- 43 Abs. 1 WpHG am 17. November 2025 folgendes mitgeteilt: Ziele des Erwerbs (-- 43 Abs. 1 Satz 3 WpHG) 1. Die Investition erfolgt als langfristiges strategisches Investment und mit dem Zweck der Erzielung von Vermögenszuwächsen. 2. Am 03. Dezember 2024 wurde die Meldeschwelle von 10%, am 19. Dezember 2024 die Meldeschwelle von 15% und am 12. November 2025 die Meldeschwelle von 20% der Stimmrechte überschritten. Aktuell (Stand 12. November 2025) werden insgesamt 3.310.786 Aktien gehalten. Der Meldepflichtige beabsichtigt, abhängig vom Börsenkurs und der allgemeinen wirtschaftlichen Lage, in den nächsten zwölf Monaten weitere Stimmrechte durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen. 3. Es wird eine Einflussnahme auf die Besetzung des Aufsichtsrats angestrebt. 4. Gegenüber der aktuellen Politik von Aufsichtsrat und Vorstand der Koenig & Bauer AG, Würzburg, bezüglich der Kapitalstruktur, dem Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und der Dividenden wird keine wesentliche Änderung angestrebt. Herkunft der Mittel (-- 43 Abs. 1 Satz 4 WpHG) Die Stimmrechte wurden auf eigene Rechnung durch den ausschließlichen Einsatz von Eigenkapital erworben.

Aussender: Koenig & Bauer AG
ISIN(s): DE0007193500 (Aktie)

