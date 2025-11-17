Anzeige
Montag, 17.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
WKN: 719350 | ISIN: DE0007193500 | Ticker-Symbol: SKB
Dow Jones News
17.11.2025 17:33 Uhr
PTA-PVR: Koenig & Bauer AG: Mitteilung über Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen gemäß § 43 WpHG

Würzburg (pta000/17.11.2025/16:59 UTC+1) - Veröffentlichung einer Mitteilung nach -- 43 WpHG

Beteiligungsmeldung

Die Leibinger Consulting AG hat uns gemäß -- 43 Abs. 1 WpHG am 17. November 2025 folgendes mitgeteilt: Ziele des Erwerbs (-- 43 Abs. 1 Satz 3 WpHG) 1. Die Investition erfolgt als langfristiges strategisches Investment und mit dem Zweck der Erzielung von Vermögenszuwächsen. 2. Am 03. Dezember 2024 wurde die Meldeschwelle von 10%, am 19. Dezember 2024 die Meldeschwelle von 15% und am 12. November 2025 die Meldeschwelle von 20% der Stimmrechte überschritten. Aktuell (Stand 12. November 2025) werden insgesamt 3.310.786 Aktien gehalten. Der Meldepflichtige beabsichtigt, abhängig vom Börsenkurs und der allgemeinen wirtschaftlichen Lage, in den nächsten zwölf Monaten weitere Stimmrechte durch Erwerb oder auf sonstige Weise zu erlangen. 3. Es wird eine Einflussnahme auf die Besetzung des Aufsichtsrats angestrebt. 4. Gegenüber der aktuellen Politik von Aufsichtsrat und Vorstand der Koenig & Bauer AG, Würzburg, bezüglich der Kapitalstruktur, dem Verhältnis von Eigen- und Fremdfinanzierung und der Dividenden wird keine wesentliche Änderung angestrebt. Herkunft der Mittel (-- 43 Abs. 1 Satz 4 WpHG) Die Stimmrechte wurden auf eigene Rechnung durch den ausschließlichen Einsatz von Eigenkapital erworben.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Koenig & Bauer AG 
           Friedrich-Koenig-Straße 4 
           97080 Würzburg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Lena Landenberger 
Tel.:         +49 931 909-4085 
E-Mail:        lena.landenberger@koenig-bauer.com 
Website:       www.koenig-bauer.com 
ISIN(s):       DE0007193500 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, 
           Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1763395140705 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 17, 2025 10:59 ET (15:59 GMT)

© 2025 Dow Jones News
