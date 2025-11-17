Die Allianz hat im dritten Quartal 2025 ein kräftiges Ausrufezeichen gesetzt. Das ruft jetzt auch die Analysten auf den Plan. Berenberg sieht 20 Prozent Aufwärtspotenzial. Der Versicherungskonzern übertraf mit einem operativen Ergebnis von 4,4 Milliarden Euro leicht die Erwartungen des Marktes und schraubte gleichzeitig seine Jahresziele nach oben. Statt der bisher avisierten 15 bis 17 Milliarden Euro peilt das Management nun 17 bis 17,5 Milliarden Euro ...

