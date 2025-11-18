Der DAX hat am Montag an seine Schwäche der vorangegangenen Tage angeknüpft. Aus dem Handel ging er mit einem Minus von 1,2 Prozent auf 23.590,52 Zählern. Und auch der Start in den Dienstag sieht schwach aus. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 1,4 Prozent tiefer auf 23.255 Punkte.Anleger zeigen Zurückhaltung vor wichtigen Terminen im weiteren Verlauf der Woche. Am Mittwochabend präsentiert Nvidia Quartalszahlen, am Donnerstag wird der US-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht.Auch ...

