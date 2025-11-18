Anzeige
Dienstag, 18.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
WKN: A3E5C4 | ISIN: DE000A3E5C40 | Ticker-Symbol: VSC
Tradegate
18.11.25 | 08:02
0,498 Euro
+2,68 % +0,013
Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
Prime Standard
1-Jahres-Chart
4SC AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
4SC AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,4410,49808:34
0,4410,49808:02
Dow Jones News
18.11.2025 08:03 Uhr
188 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-News: 4SC AG: Start der Umsetzung der von der ordentl. HV 2025 beschlossenen Kapitalmaßnahmen vorauss. in der 2. Novemberhälfte 2025

DJ PTA-News: 4SC AG: Start der Umsetzung der von der ordentl. HV 2025 beschlossenen Kapitalmaßnahmen vorauss. in der 2. Novemberhälfte 2025

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

4SC AG: Start der Umsetzung der von der ordentl. HV 2025 beschlossenen Kapitalmaßnahmen vorauss. in der 2. Novemberhälfte 2025

Planegg-Martinsried (pta000/18.11.2025/07:30 UTC+1)

Planegg-Martinsried, 18. November 2025 - Die 4SC AG (4SC, FSE Prime Standard: VSC) hat vom zuständigen Finanzamt eine verbindliche Auskunft wie beantragt erhalten und wird demzufolge die Umsetzung der von der ordentlichen Hauptversammlung am 19. September 2025 beschlossen Kapitalherabsetzung auf Null mit gleichzeitiger Bezugsrechts-Barkapitalerhöhung starten und das entsprechende Bezugsrechtsangebot an die bestehenden Aktionäre voraussichtlich noch in der zweiten Novemberhälfte 2025 veröffentlichen.

Die Umsetzung der von der ordentlichen Hauptversammlung 2025 beschlossenen Kapitalmaßnahmen stand unter dem Vorbehalt der Erteilung einer entsprechenden verbindlichen Auskunft, dass die Kapitalmaßnahmen die bestehenden ertragsteuerlichen Verlustvorträge der Gesellschaft unberührt lassen.

- Ende der Pressemitteilung -

Für weitere Informationen:

4SC AG

ir-pr@4sc.com

Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsbezogene Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten und der Einschätzung von 4SC zum Veröffentlichungszeitpunkt entsprechen. Derartige zukunftsbezogene Aussagen stellen weder Versprechen noch Garantien dar, sondern sind abhängig von zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen sich viele der Kontrolle von 4SC entziehen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsbezogenen Aussagen in Erwägung gezogen werden. 4SC übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, zukunftsbezogene Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, zu aktualisieren oder zu revidieren.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      4SC AG 
           Fraunhoferstr. 22 
           82152 Planegg-Martinsried 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Jason Loveridge 
Tel.:         +49 89 700763-0 
E-Mail:        ir-pr@4sc.com 
Website:       www.4sc.de 
ISIN(s):       DE000A3E5C40 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1763447400401 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 18, 2025 01:30 ET (06:30 GMT)

© 2025 Dow Jones News
