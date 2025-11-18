DJ RTL Group senkt Ausblick wegen schwacher Werbeeinnahmen

DOW JONES--Die RTL Group kann ihren Jahresziele angesichts des schwachen Werbeumfelds nicht halten. Nach einem Umsatzrückgang in den ersten neun Monaten hat die Bertelsmann-Tochter ihren Ausblick sowohl für den Umsatz als auch den operativen Gewinn 2025 gesenkt.

RTL geht nun von einem bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITA) von 650 Millionen Euro aus. Bislang hatte der Konzern einen Anstieg auf 780 Millionen Euro (plus oder minus 5 Prozent) von 721 Millionen im Vorjahr angepeilt. Der Umsatz wird jetzt nur noch bei 6,0 bis 6,1 Milliarden Euro statt 6,45 Milliarden Euro gesehen. Im Vorjahr hatte RTL 6,25 Milliarden Euro umgesetzt. Die TV-Werbeumsätze dürften im zweiten Halbjahr im hohen einstelligen Prozentbereich sinken.

In den ersten neun Monaten sank der Umsatz um 2,2 Prozent auf 4,1 Milliarden Euro. Der organische Umsatzrückgang betrug 3,5 Prozent. Das war vor allem den niedrigeren Werbeerlösen geschuldet. Sie sackten um 2,6 Prozent ab. Der höhermargige TV-Werbeumsatz sank um 7,4 Prozent. Im dritten Quartal blieb der Umsatz mit 1,34 Milliarden Euro stabil.

Auch bei der Produktionstochter Fremantle sanken die Erlöse in den ersten neun Monaten deutlich - und zwar um 5,1 Prozent auf 1,35 Milliarden Euro, weil die Zurückhaltung der Abnehmer anhält.

Der Streaming-Umsatz kletterte dagegen um mehr als ein Viertel auf 351 Millionen Euro, was höheren Preisen und steigenden Kundenzahlen zu verdanken war. Deren Anzahl legte um 17,4 Prozent auf 7,6 Millionen zu. RTL peilt jetzt bis Jahresende 8 Millionen Kunden an.

Im Streaming-Geschäft werden nun für dieses Jahr nur noch Anlaufverluste von 50 Millionen Euro statt 80 Millionen Euro erwartet. Im Vorjahr hatten sie noch bei 137 Millionen Euro gelegen. Der Bereich bleibe "damit weiter auf Kurs, im Jahr 2026 die Profitabilität zu erreichen", sagte CEO Thomas Rabe.

Für den Neunmonatszeitraum nennt die RTL Group keine Ergebniszahlen.

Die RTL Group plant weiterhin Dividenden-Ausschüttungen von mindestens 80 Prozent des bereinigten Nettoergebnisses. Die Sonderdividende aus dem Verkauf von RTL Nederland von 5 Euro soll im Mai 2026 ausgezahlt werden.

