München, 18.11.2025 (ots) -- Vorabend: "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" mit 11,2 % MA (14-49)- "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" mit 3,9 % MA (14-49)- RTLZWEI-Tagesmarktanteil: 5,6 % (14-49)RTLZWEI startete am gestrigen Montag erfolgreich in die neue Woche: Mit 5,6 % Tagesmarktanteil (14-49) erzielte der Sender einen sehr guten Wert über dem Senderschnitt.Zu diesem Erfolg trugen maßgeblich die Sozialreportagen am Nachmittag und am Vorabend ab 16 Uhr bei: Mit 11,2 % MA ("Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken"), 9,8 % MA ("Hartz Rot Gold") und 8,5 % MA (ebenfalls "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken") begeisterten die Factual Formate das werberelevante Publikum.In der Primetime erzielte die Reportagereihe "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" mit einer neuen Folge aus dem Ruhrgebiet zunächst 3,9 % Marktanteil (14-49). Im Anschluss konnte sich eine Wiederholung aus Frankfurt auf 5,5 % MA steigern.Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.11; 17.11.2025; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV; produktbezogen; Paketnummer: 16036 vom 18.11.2025