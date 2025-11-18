Die Telekom-gestützte KI-Breakout-Story, die die globale Creator-Economy neu definieren könnte

Anzeige / Werbung

Es gibt Momente am Markt, in denen sich eine Geschichte verändert. In denen ein Unternehmen nicht mehr danach bewertet wird, was es war, sondern danach, was es gerade wird. Dies ist einer dieser Momente.

Willkommen zurück, liebe Leser.



Heute kehren wir in einen Sektor zurück, in dem wir einige unserer größten Gewinner identifiziert haben: fortgeschrittene Technologien und künstliche Intelligenz. Und das Unternehmen, das wir Ihnen heute vorstellen, ist anders als alles, was wir bisher begleitet haben.

Dies ist kein traditionelles Esports-Unternehmen.

Dies ist kein frühphasiges KI-Start-up ohne Umsatz.

Und es ist ganz sicher keine spekulative Idee, die von Hype-Zyklen abhängt.

Dies ist OverActive Media (WKN: A3CSPU SYM: 0RB) - ein globales Digital-Media-Unternehmen, unterstützt von einigen der mächtigsten Telekommunikationskonzerne der Welt - und nun am Beginn einer neuen Wachstumsphase mit ActiveVoices, einer SaaS-basierten KI-Lokalisierungsplattform mit dem Potenzial, die globale Creator-Economy neu zu gestalten.

Wenn Sie diesen Monat nur eine Investmentstory lesen, dann diese.

Tipp Mit dieser Aktie das Portfolio steil gehen lassen? Jetzt SMARTBROKER+ entdecken!

