"Bester Kleinwagen"[1]: Schnellster vollelektrischer Serien-Opel holt Gold- Batterie-elektrischer Fahrspaß: Mokka GSE bringt Rallye-Feeling auf die Straße- Erfolg in Serie: Bis heute bereits 22 "Auto-Oscars" für die Marke mit dem BlitzKombinierte Werte für Opel Mokka GSE gem. WLTP[2]: Energieverbrauch 18,5 kWh/100 km, CO2-Emission 0 g/km; CO2-Klasse: A.Gänsehaut-Feeling, Speed und elektrische Emotionen im lokal emissionsfreien Fahrbetrieb - für all das steht der neue Opel Mokka GSE (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/mokka-gse-2025). Das unterstreicht die jüngste Auszeichnung für den bereits bestellbaren (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/press/zur-weltpremiere-auf-der-iaa-mobility-2025-br-neuer-opel-mokka-gse-ab-sofort-bestellbar) flotten Opel-Stromer: Der Mokka GSE holt sich in einem starken Wettbewerberfeld das "Goldene Lenkrad 2025" als "Bester Kleinwagen". Der schnellste vollelektrische Serien-Opel, der auf der diesjährigen IAA Mobility in München Weltpremiere (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/press/gse-auf-dem-naechsten-level-opel-corsa-gse-vision-gran-turismo-und-neuer-opel-mokka-gse-feiern-weltpremiere-auf-der-iaa-mobility) feierte, weckt die Begeisterung von Experten wie Publikum."Unser neuer Mokka GSE bringt das Motorsport-Know-how von Opel auf die Straße - batterie-elektrisch, praktisch und hochemotional. Wir freuen uns außerordentlich, dass die Leser und die Expertenjury von AUTO BILD und BILD am SONNTAG dies genauso sehen und den Mokka GSE mit dem 'Goldenen Lenkrad' auszeichnen", sagt Opel CEO Florian Huettl."Fahrspaß zum Aufladen! Der Opel Mokka GSE lässt mit seinen Rallye-Genen die Ära der Hot-Hatches neu aufleben. Direkt, ehrlich, begeisternd - auf der Straße wie auf der Rennstrecke," bringt es Robin Hornig, Chefredakteur AUTO BILD, auf den Punkt.Der Opel Mokka GSE folgt damit direkt auf den letztjährigen Blitz-Preisträger Opel Grandland (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/press/blitz-erfolg-neuer-opel-grandland-gewinnt-goldenes-lenkrad-2024). Nachdem die Leser von AUTO BILD und BILD am SONNTAG nun den neuesten Opel-Stromer ins Finale gewählt hatten, stellte sich der Rallye-Sportler für die Straße auf dem DEKRA-Lausitzring harten Tests und der strengen Bewertung der "Goldenes Lenkrad"-Experten-Jury - mit herausragendem Ergebnis: Die Motorsportprofis, Autoexperten und Prominenten kürten den Mokka GSE zum "Besten Kleinwagen 2025". Im spannenden Finale vergaben sie insgesamt 3.345 Punkte an den Mokka GSE. Damit verweist er die starken Wettbewerber mit einem deutlichen Vorsprung von 374 respektive 432 Punkten auf die Plätze.Volle Elektro-Power: 207 kW (281 PS) und GSE-Motorsport-Technik für die StraßeDie Erfolgsfaktoren sind vielfältig: Der Opel Mokka GSE bietet High-Performance in Serie. Mit einer Spitzenleistung von 207 kW (281 PS) ist er genauso stark wie sein Motorsport-Pendant Mokka GSE Rally (https://www.media.stellantis.com/de-de/opel/mokka-gse-rally-2025). Und mit einem unmittelbar anliegenden Drehmoment von 345 Newtonmetern packt er ebenso kompromisslos zu. So beschleunigt der Mokka GSE in nur 5,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 200 km/h. Zur außergewöhnlichen Performance trägt auch die ausgeklügelte Technik bei, die ebenfalls vom Rallye-Prototyp inspiriert wurde. Dabei lassen sich dank der 54 kWh-Serien-Batterie bis zu alltagstaugliche 336 Kilometer Strecke (WLTP[3]) lokal emissionsfrei zurücklegen, bevor der Mokka GSE Energienachschub benötigt.Hinzu kommen zahlreiche Design- und Ausstattungs-Details, die pure Emotionen vermitteln. Dazu zählen GSE-spezifische Einsätze und Schriftzüge an der Karosserie, eine eigens für den Mokka GSE entwickelte Rad-Reifen-Kombination und deutlich sichtbare, gelb lackierte GSE-Vierkolbenbremssättel vorn. Im Innenraum nehmen Pilot und Copilot auf speziellen, im GSE-Look gestalteten Alcantara-Performance-Sitzen mit integrierter Kopfstütze Platz. Die direkte Rückmeldung versprechen die für den Mokka GSE neuentwickelte Lenkung und das oben sowie unten abgeflachte Lenkrad. Beschleunigungs- und Bremsbefehle erfolgen über Alu-Sportpedale. Technologien wie das adaptive, blendfreie Intelli-Lux Matrix Licht und die 180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera machen die Fahrt angenehmer und sicherer und sind ebenfalls serienmäßig mit an Bord.Opel und das "Goldene Lenkrad": Alle 22 Sieger aus RüsselsheimDer neue Opel Mokka GSE ist der jüngste Gewinner in einer stolzen Reihe von Opel-Preisträgern des "Goldenen Lenkrads". Aus 72 neuen Modellen wurden in diesem Jahr 21 Finalisten in 7 Kategorien ermittelt. Nach den Tests am Lausitzring standen schließlich die jeweiligen Kategoriesieger fest. Die seit 1976 von der im Axel-Springer-Verlag erscheinenden BILD am SONNTAG - ab 2009 in Kooperation mit AUTO BILD - verliehene Auszeichnung, die als "Oscar" der Automobilbranche gilt, konnte die Marke mit dem Blitz in der 49. Auflage bereits zum 22. Mal gewinnen. Allein seit 2020 ging die Trophäe fünf Mal nach Rüsselsheim. Den güldenen Auftakt für Opel markierte 1978, zwei Jahre nach der Gründung des Preises, der Senator A."Goldenes Lenkrad"-Jahr / Modell1978 Opel Senator A1979 Opel Kadett D1981 Opel Ascona C1982 Opel Corsa A1984 Opel Kadett E1987 Opel Senator B1990 Opel Calibra1994 Opel Omega B1995 Opel Vectra B1999 Opel Zafira A2002 Opel Vectra C2005 Opel Zafira B2009 Opel Astra J2010 Opel Meriva B2012 Opel Zafira Tourer2015 Opel Astra K2017 Opel Ampera-e2020 Opel Corsa-e2021 Opel Mokka-e2022 Opel Astra L2024 Opel Grandland2025 Opel Mokka GSE1978 - Opel Senator A: Das erste "Goldene Lenkrad"1977 auf der Frankfurter IAA vorgestellt, löst der Senator die legendären Oberklasse-Limousinen Kapitän, Admiral und Diplomat (KAD-Modelle) ab und bleibt bis 1993 das Topmodell von Opel. 1978 gibt es das erste "Goldene Lenkrad" für den Opel Senator, der mit 2,8-Liter-Sechszylinder-Motor (103 kW/140 PS) sowie Dreilitertriebwerken mit 110 kW (150 PS) und starken 132 kW (180 PS) angeboten wird.1979 - Opel Kadett D: Das Raumwunder wird prämiertEin Jahr nach dem Senator A steht wieder ein Opel ganz oben auf dem Treppchen. Der Kadett D - erstmals ein Opel mit Frontantrieb in der Kompaktklasse - holt das "Goldene Lenkrad" Nummer 2. Dank quer eingebauter Motoren und der fehlenden Kardanwelle bietet der neue Kadett den Passagieren viel Raum auf kompakter Fläche, obwohl der 1979er Kadett 126 Millimeter kürzer als sein heckgetriebener Vorgänger ist. Neben dem Kombi namens Caravan mit bis zu 1.425 Liter Ladevolumen gibt es zwei Fließheck-Limousinen und ab Januar 1983 den sportlichen Kadett GTE mit 85 kW (115 PS) starkem 1,8-Liter-Vierzylinder und einer Höchstgeschwindigkeit von 187 km/h.1981 - Opel Ascona C: Aller guten Dinge sind drei1981 setzt der Ascona C die Erfolgsserie beim "Goldenen Lenkrad" fort. Nach dem Kadett D folgt mit dem Ascona nun auch ein größeres Mittelklasse-Modell dem Trend zum Frontantrieb. Den Ascona C gibt es mit Benzinmotoren von 1,3 bis 1,6 Liter Hubraum sowie als 1,6-Liter-Vierzylinder-Diesel.1982 - Opel Corsa A: Kleiner Wagen ganz großZwölf Monate später holt der komplett neu entwickelte Corsa A das nächste "Goldene Lenkrad" an den Main und entwickelt sich schnell zum Bestseller. Der nur 3,62 Meter kurze Corsa überzeugt mit frech herausgestellten Radhäusern, sportlichem Handling und einem für solch ein Fahrzeug vorbildlichen Luftwiderstandsbeiwert von cW 0,36. Ambitionierte Fahrer erreicht der 72 kW (98 PS) starke Corsa GSi. 1985 folgt auf den Dreitürer eine fünftürige Variante.1984 - Opel Kadett E: Wieder ein Erfolg in der KompaktklasseFünf Jahre nach dem Kadett D setzt dessen Nachfolger die Siegesserie der Kompaktmodelle von Opel fort. Der von 1984 bis 1991 angebotene Kadett E sichert sich neben dem "Goldenen Lenkrad 1984" auch den Titel "Car of the Year 1985". Zudem gilt der Kadett E als Aerodynamik-Champion. Der sportliche GSi verblüfft mit einem cW-Wert von 0,30 die Fachwelt, auch die Fließheck-Limousine erreicht den immer noch hervorragenden Wert von 0,32.1987 - Opel Senator B: Wo A siegt, muss auch B siegenAuch der Senator B kann den Erfolg seines Vorgängers wiederholen. Basierend auf dem heckgetriebenen Opel Omega gibt es das neue Topmodell vornehmlich mit Sechszylindermotoren, angeführt von einem seidenweich laufenden Dreiliter-Reihenmotor mit 115 kW (156 PS), bei dem man eine Münze hochkant auf den laufenden Motor stellen kann - ohne dass diese umkippt. Später folgt eine Vierventil-Version des Sechszylinders mit dem variablen Ansaugsystem Dual-Ram und kernigen 150 kW (204 PS).1990 - Opel Calibra: Der Sieg des SportlersEin echter Champion holt sich das "Goldene Lenkrad": Ein atemberaubend gezeichnetes Sportcoupé mit dem weltbesten Luftwiderstandsbeiwert von sagenhaften cW 0,26! Für entsprechenden Vortrieb sorgen durch die Bank sportliche Motoren von 85 kW (115 PS) bis 150 kW (204 PS). Krönung der Modellreihe war der Opel Calibra Turbo mit Allradantrieb und einer Beschleunigung von null auf hundert in nur 6,8 Sekunden. Eine Variante mit V6-Motor und 125 kW (170 PS) rundet das Angebot ab. Im Motorsport holt sich ein Calibra V6 1996 die Tourenwagenkrone und gewinnt die International Touring Car Championship (ITC).1994 - Opel Omega B: Der große Wagen holt GoldDie zweite Auflage des Omega hat es der Jury besonders angetan. Das dynamische Design, das große Raumangebot und die neuen V6-Benziner mit Zylinderköpfen aus Aluminium und einer Spitzenleistung von 155 kW (210 PS) sind ganz nach dem Geschmack der Experten. Das neue Airbag-System sorgt für vorbildliche Sicherheit auf allen Plätzen. Der Omega B ist als Caravan ein Topangebot für Familien und Handwerker, die Stufenheckversion gibt die repräsentative Business-Limousine.1995 - Opel Vectra B: Der mit den schönsten Spiegeln im ganzen LandDer neue Opel Vectra zieht besonders durch seine aerodynamisch geformten Außenspiegel die Blicke auf sich. Da kann auch die Jury des "Goldenen Lenkrads" nicht widerstehen. Der Vectra gewinnt natürlich auch wegen seiner neuen effizienten Benzinmotoren von 1,6 bis 2,6 Liter Hubraum, die zwischen 55 kW (75 PS) und 125 kW (170 PS) leisten. Und bei den Dieseln feiern Direkteinspritzer mit 1,7 sowie 2,2 Liter und vorbildlich niedrigen Verbrauchswerten Premiere.1999 - Opel Zafira A: Der Verwandlungskünstler mit sieben Sitzen"Wer hat's erfunden?" Opel! Den Kompakt-Van nämlich, der sich im Handumdrehen von einem vollwertigen Siebensitzer in einen Laster mit riesigem Kofferraum (mit bis zu 1.700 Liter Volumen) verwandelt - ohne dass ein Sitz ausgebaut werden muss. Die Formel dafür heißt Flex7 und bringt dem Opel Zafira das "Goldene Lenkrad 1999". Dank des genialen Konzepts verschwinden die Sitze bei Bedarf einfach im Fahrzeugboden. Dazu überzeugt das Raumwunder mit kompakten Abmessungen und einer erstklassigen Fahrdynamik.2002 - Opel Vectra C: Der ElektromeisterDer Vectra der dritten Generation verteidigt den Titel seines Vorgängers und holt erneut Gold. Die neue Mittelklasse springt ins Elektronikzeitalter, vernetzt ihre Systeme über CAN-Bus statt via Kabelbaum und fährt mit elektrohydraulischer Lenkung vor. Die Motorenpalette reicht von 1,6 bis 3,2 Liter Hubraum und leistet zwischen 74 kW (100 PS) und 206 kW (280 PS). 2004 bekommt der Vectra C das clevere IDS-Plus-System, bei dem die Stoßdämpfer mitdenken und sich der jeweiligen Fahrsituation automatisch anpassen.2005 - Opel Zafira B: Das goldene Dutzend ist perfektMit dem weiter entwickelten Flex7-Sitzsystem ist auch der Zafira der zweiten Generation das Maß der Dinge und gewinnt erneut ein "Goldenes Lenkrad". Außerdem ist der Zafira der schnellste Van der Welt! Die 177 kW (240 PS) starke OPC-Version "verstört potente Oberklasse-Limousinen" auf deutschen Autobahnen und schafft eine Runde auf der berühmt-berüchtigten Nürburgring-Nordschleife in sagenhaften 8.54.38 Minuten. Die 240 munteren Pferdchen unter der Haube und ein erstklassiges Sportfahrwerk machen diese Rekordzeit möglich.2009 - Opel Astra J: Das Designerstück unter den KompaktenDie dritte Auszeichnung für die Opel-Kompaktklasse geht an den Astra J. Nach Raumwunder Kadett D und Aerodynamik-Champion Kadett E gewinnt diesmal ein echtes Designerstück. Der Neue verbindet skulpturale Formgebung und deutsche Ingenieurskunst und bietet modernste Assistenzsysteme wie die Opel-Frontkamera und das intelligente Lichtsystem AFL+, das um die Ecke schauen kann. Das adaptive FlexRide-Fahrwerk passt sich der jeweiligen Fahrsituation an. Und die Passagiere nehmen auf ausgezeichneten, zertifizierten AGR-Sitzen (Aktion Gesunder Rücken e.V.) Platz.2010 - Opel Meriva B: So clever, so kompakt, so goldigDer kleine Bruder des Zafira schlägt 2010 zu: Der Meriva B unterstreicht das Van-Knowhow von Opel und gewinnt Gold. Wieder ist es das verblüffend variable FlexSpace-Innenraumsystem kombiniert mit den hinten angeschlagenen Fondtüren, das bei der Jury für viel Applaus sorgt. Durch die FlexDoors lassen sich kleine Kinder zudem ganz einfach in ihren Sitzen anschnallen, und große Personen können bequem in der zweiten Sitzreihe Platz nehmen. Das Motorenangebot bietet dank reduzierter Hubräume kombiniert mit Turboaufladung viel Leistung bei wenig Verbrauch von 55 kW (75 PS) bis 103 kW (140 PS).2012 - Opel Zafira Tourer: Die Lounge auf RädernMit dem Zafira Tourer bekommt der Zafira einen Premiumpartner an die Seite gestellt und gewinnt aus dem Stand ein weiteres "Goldenes Lenkrad". Zusätzlich zum hochvariablen Innenraum überzeugt der Neue mit Lounge-Komfort, Panorama-Glasdach und Innovationen wie radarbasierter Abstandsmessung sowie eindringlicher Kollisionswarnung.2015 - Opel Astra K: Der QuantensprungAnd the winner 2015 is - Opel Astra: Der Astra K basiert auf einer neuen Leichtbau-Fahrzeugarchitektur, wird nur von hochmodernen, effizienten Motoren angetrieben und ermöglicht beste Vernetzung via Smartphone-Integration. Darüber hinaus führt der Astra die Opel-Tradition im Kompaktsegment fort und bietet Ausstattungs-Features, die es zuvor höchstens in der Oberklasse gab. Das ist das "Goldene Lenkrad 2015" wert.2017 - Opel Ampera-e: Der Elektro-Reichweiten-ChampionDer Opel Ampera-e zeigt der Konkurrenz auch beim "Goldenen Lenkrad" die Rücklichter - mit dem Antritt eines Sportwagens und der mit Abstand größten elektrischen Reichweite aller Wettbewerber in seinem Segment. Bei einer einzigen Aufladung der 60 kWh Lithium-Ionen-Batterie sind bis zu 520 Kilometer Fahrtstrecke, gemessen nach Neuem Europäischen Fahrzyklus (NEFZ), drin (gemäß WLTP3 geschätzte 380 Kilometer Reichweite). Der Ampera-e beschleunigt von null auf 50 km/h in nur 3,2 Sekunden. Dazu gibt's auf kompakten 4,16 Meter Länge viel Platz für bis zu fünf Passagiere und ein Kofferraumvolumen von 381 Litern (bis zu 1.274 Liter mit vorgeklappten Rücksitzen).2020 - Opel Corsa-e: Kleinwagen-Bestseller als erfolgreicher StromerMit der sechsten Corsa-Generation wird der Kleinwagen-Bestseller von Opel auch elektrisch. Der kleine Stromer für den Alltag schafft mit seiner 50 kWh-Batterie bis zu 353 Kilometer ohne Ladestopp (gemäß WLTP3). Er bietet bis zu fünf Personen Platz und bereits in der Basisversion zahlreiche Hightech-Assistenzsysteme. Damit macht Opel Elektromobilität für alle erschwinglich. Ein Erfolgsrezept, das Kunden wie Experten elektrisiert und das "Goldene Lenkrad 2020"[4] wert ist.2021 - Opel Mokka-e: Mutig, klar, unkonventionell und lokal emissionsfreiAuf den Opel Corsa-e folgt der Opel Mokka-e als "Goldenes Lenkrad"[5]-Titelträger. Alles außer gewöhnlich - das ist die aktuelle Mokka-Generation: Mutig und klar gestaltet mit dem Markengesicht Opel Vizor außen und dem volldigitalen Pure Panel innen begeistert das scharf gezeichnete SUV auf den ersten Blick. Dazu kommt beim batterie-elektrischen Mokka-e eine lokal emissionsfreie Reichweite ohne Ladestopp von bis zu 338 Kilometer (gemäß WLTP3). So sieht ebenso praktische wie unkonventionelle Elektromobilität aus, die Spaß macht und die man sich leisten kann.2022 - Opel Astra L: Design-Statement mit ZukunftstechnologienDer Opel Astra sorgt beim "Goldenen Lenkrad"[6] gleich für ein Doppel-Triple: Die aktuelle Astra-Generation ist die dritte in Folge, die sich den begehrten "Auto-Oscar" sichern kann; zugleich holt Opel die renommierte Auszeichnung das dritte Jahr nacheinander. Astra und der Astra Sports Tourer überzeugen mit mutigem, klarem Design vom Opel Vizor-Markengesicht außen bis hin zum volldigitalen Pure Panel-Cockpit im Innenraum. Dazu kommen Technologien, die das Fahren angenehmer und sicherer machen. Zukunftssicher auch das Antriebsangebot: Der Kompaktklasse-Bestseller von Opel fährt elektrifiziert als Plug-in-Hybrid und Hybrid mit 48-Volt-Technologie genauso wie vollelektrisch vor.2024 - Opel Grandland: Elektrifiziertes Top-SUV mit innovativen TechnologienIm vergangenen Jahr holt dann der Opel Grandland das "Goldene Lenkrad"[7]. Die jüngste Grandland-Generation fährt als erstes Opel-Modell auf der eigens für batterie-elektrische Modelle optimierten STLA Medium-Plattform vor. Das Top-of-the-Line-SUV ist in jeder Variante elektrifiziert und bietet dank der neuen Architektur eine Batteriekapazität von 97 kWh und eine batterie-elektrische, lokal emissionsfreie Reichweite bis zu 694 Kilometer (WLTP3). Darüber hinaus ist er der erste Opel mit 3D Vizor samt beleuchtetem Opel-Blitz an der Front sowie durchgängig beleuchtetem OPEL-Schriftzug am Heck. Dazu heben ihn Sicherheits- und Komfort-Features wie das adaptive Intelli-Lux HD-Licht mit mehr als 50.000 LED-Elementen, die praktische, lichtdurchlässige Pixel-Box in der Mittelkonsole sowie serienmäßige Intelli-Sitze mit mittiger Vertiefung auf das nächste Level.2025 - Neuer Opel Mokka GSE: Schnellster vollelektrischer Serien-OpelDer Jüngste im "Goldenes Lenkrad"1-Kreise ist der Opel Mokka GSE. Er bringt mit seiner Leistung und seinem Design im wahrsten Sinne des Wortes Rallye-Feeling auf die Straße. Denn der neue 207 kW (281 PS) starke GSE-Seriensportler basiert auf dem Motorsport-Prototyp Opel Mokka GSE Rally. Mit einem unmittelbar anliegenden Drehmoment von 345 Newtonmetern packt er ebenso kompromisslos zu wie sein Motorsport-Pendant. So beschleunigt der Mokka GSE in nur 5,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h - und mit einer Spitzengeschwindigkeit von 200 km/h wird er zum schnellsten vollelektrischen Serien-Opel.[1] AUTO BILD Ausgabe 47/2025 und BILD am SONNTAG Ausgabe 47/2025, Kategorie "Kleinwagen".[2] Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.[3] Die angegebene Reichweite wurde anhand der WLTP-Testverfahren bestimmt (VO (EG) Nr. 715/2007 und VO (EU) Nr. 2017/1151). Die tatsächliche Reichweite kann unter Alltagsbedingungen abweichen und ist von verschiedenen Faktoren abhängig, insbesondere von persönlicher Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Nutzung von Heizung und Klimaanlage sowie thermischer Vorkonditionierung.[4] AUTO BILD und BILD am SONNTAG Ausgabe 45/2020, Kategorie "Kleinwagen".[5] AUTO BILD Ausgabe 45/2021 und BILD am SONNTAG Ausgabe 46/2021, Kategorie "Bestes Auto unter 25.000 Euro".[6] AUTO BILD Ausgabe 45/2022 und BILD am SONNTAG Ausgabe 46/2022, Kategorie "Bestes Auto bis 50.000 Euro".[7] AUTO BILD Ausgabe 46/2024 und BILD am SONNTAG Ausgabe 45/2024, Kategorie "Bestes Auto unter 50.000 Euro".