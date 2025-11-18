Während der Black Week bietet Citroen den e-C3 in Österreich erstmals zum Preis des Verbrenner-Modells an. Für 15.490 Euro bekommt man acht Jahre Garantie und Winterkompletträder dazu. Der Citroen e-C3 gehört zu den günstigsten Elektroautos auf dem europäischen Markt - bisher blieb aber trotzdem ein gewisser Preisabstand zur Verbrenner-Variante. Während der konventionelle C3 mit Dreizylinder-Benziner in Österreich ab 16.990 Euro zu haben ist, verlangt ...

