FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer Prognosesenkung haben die Aktien von RTL am Dienstag zeitweise 5,5 Prozent verloren. Die Papiere der Luxemburger schlossen damit im Chart eine Kurslücke, die sie Ende Juni mit Ankündigung der Übernahme von Sky Deutschland aufgerissen hatten.

Die damalige Euphorie in den Aktien ist also komplett verflogen. Stattdessen bestimmen schwache Werbemärkte wieder den Kursverlauf. Nach einem Rekordtief im November 2024 ist die Jahresbilanz dennoch mit plus 19 Prozent von Erholung geprägt.

Die Prognosesenkung ernüchtert, kommt für Anleger aber nach der Senkung des Werbekonzerns Ströer Mitte September nicht ganz überraschend. Daran erinnerte auch Expertin Annick Maas von der Investmentbank Bernstein. Entsprechend dämmten die RTL-Papiere ihr Minus inzwischen auf gut 3 Prozent ein./ag/jha/