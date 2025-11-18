EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: RWE Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf

RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



18.11.2025 / 12:54 CET/CEST

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Aktienrückkaufprogramm 2024 - 2026 - Tranche Nr. 2 - Zwischenmeldung Nr. 24



Im Zeitraum vom 10. November bis zum 14. November 2025 wurden insgesamt 601.801 Aktien im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufprogramms der RWE Aktiengesellschaft erworben, deren Beginn am 30. Mai 2025 bekannt gemacht wurde.

Die Aktien wurden durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut wie folgt erworben:

Datum Handelsplatz Aggregiertes Volumen

(Stück Aktien) Gewichteter

Durchschnittskurs (€) Aggregiertes Volumen (€) 10.11.2025 XETR 136.099 43,4407 5.912.232,44 11.11.2025 XETR 137.188 43,1392 5.918.175,68 12.11.2025 XETR 59.198 44,4602 2.631.952,61 13.11.2025 XETR 134.333 45,9549 6.173.266,20 14.11.2025 XETR 134.983 45,2001 6.101.250,69

Das Gesamtvolumen der Aktien, die im Rahmen der zweiten Tranche des Aktienrückkaufprogramms vom 02. Juni 2025 bis einschließlich 14. November 2025 erworben wurden, beträgt 11.243.966 Stück.

RWE Aktiengesellschaft

Der Vorstand

