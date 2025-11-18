Wolters Kluwer hat heute bekannt gegeben, dass seine Lösung Enablon Control of Work nun als privates Angebot im AWS Marketplace verfügbar ist. Dieses Einkaufsmodell ermöglicht es Kunden, maßgeschneiderte Preise, Konditionen und Lizenzvereinbarungen auszuhandeln und zu erhalten. Gleichzeitig werden die Beschaffung optimiert und bestehende Abrechnungsworkflows von Amazon Web Services (AWS) genutzt, um die Bereitstellung zu beschleunigen und Cloud-Budgets zu optimieren.

Die Lösung Enablon Control of Work von Wolters Kluwer vereint Arbeitsgenehmigungen, Isolationsmanagement und Risikobewertungen in einem integrierten System. Die Software genießt das Vertrauen von Mitarbeitern an vorderster Front und Auftragnehmern in risikoreichen Umgebungen wie der Öl- und Gasindustrie, der Pharmaindustrie, Rechenzentren und der Fertigungsindustrie. Sie trägt dazu bei, Abläufe zu optimieren, ungeplante Ausfallzeiten zu minimieren und schwere Verletzungen und Todesfälle zu verhindern.

Richard Pulliam, Senior Vice President und General Manager für EHS ESG bei Wolters Kluwer, erklärte:

"Die Bereitstellung der Enablon Control of Work-Lösung im AWS Marketplace ist ein weiterer Schritt in unserem Bestreben, Kunden dabei zu unterstützen, sicher und effizient zu arbeiten. Durch die Optimierung der Beschaffung und Bereitstellung ermöglichen wir Unternehmen, wichtige Sicherheitsprozesse schneller zu digitalisieren, Risiken zu reduzieren und operative Exzellenz zu erreichen und das alles innerhalb eines vertrauenswürdigen Cloud-Ökosystems."

Die modulare Architektur von Enablon wurde im Hinblick auf Skalierbarkeit und Konfigurierbarkeit entwickelt und lässt sich nahtlos in führende Cloud- und Unternehmenssysteme integrieren. Damit bietet sie eine einheitliche Quelle für Daten zu Risiken, Compliance und Nachhaltigkeit. Die Plattform ist mobilfähig und unterstützt konfigurierbare Workflows, rollenbasierten Zugriff und gemeinsame Geschäftsregeln, um Konsistenz und Kontrolle über globale Abläufe und Prozesse hinweg zu gewährleisten.

Zu den wesentlichen Vorteilen dieser Zusammenarbeit zwischen Wolters Kluwer und AWS für die Kunden zählen:

Optimierte Beschaffung: Der AWS Marketplace vereinfacht die Einbindung von Anbietern, Vertragsverhandlungen und interne Genehmigungen und verkürzt so die Amortisationszeit.

Zugang zu Fördermitteln: Kunden können sich für AWS-Gutschriften oder Rabatte qualifizieren, wodurch sich der Wert ihrer Investition in Enablon weiter erhöht.

Die Möglichkeit, Enablon-Käufe auf AWS-Verpflichtungen anzurechnen: Kunden mit AWS Enterprise Discount Programs (EDP) oder Private Pricing Agreements (PPA) können ihre Enablon-Käufe auf ihre vereinbarten AWS-Ausgaben anrechnen lassen, um vertragliche Schwellenwerte zu erreichen und möglicherweise zukünftige Rabatte zu erhalten.

Kunden können das private Angebot im AWS Marketplace hier einsehen.

Über Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (EURONEXT: WKL) ist ein weltweit führender Anbieter von Informationen, Softwarelösungen und Dienstleistungen für Fachleute in den Bereichen Gesundheitswesen, Steuern und Buchhaltung, Finanz- und Unternehmens-Compliance, Recht und Regulierung, Unternehmensperformance und ESG. Wir helfen unseren Kunden jeden Tag, wichtige Entscheidungen zu treffen, indem wir Expertenlösungen anbieten, die fundiertes Fachwissen mit Technologie und Dienstleistungen kombinieren.

Wolters Kluwer meldete für das Jahr 2024 einen Jahresumsatz von 5,9 Mrd. EUR. Die Gruppe bedient Kunden in über 180 Ländern, ist in über 40 Ländern tätig und beschäftigt weltweit rund 21.600 Mitarbeiter. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Alphen aan den Rijn in den Niederlanden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.wolterskluwer.com, folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook, YouTube und Instagram.

