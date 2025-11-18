Das experimentelle orale Medikament Giredestrant von Roche senkt nachweislich das Risiko eines Rückfalls einer häufigen Form von Brustkrebs nach einer Operation. Die Roche-Aktie schaltet einen Gang hoch!Dem Schweizer Pharmakonzern Roche ist ein Durchbruch bei der Behandlung von Brustkrebs gelungen. Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, führt die experimentelle Pille Giredestrant im Vergleich zur standardmäßigen endokrinen Therapie zu einer deutlichen Verbesserung bei Patientinnen nach einer Brustkrebs-Operation. Die Nachricht ließ den ließ den Aktienkurs des Unternehmens um 6,7 Prozent auf 308 Schweizer Franken steigen. Das ist der höchste Wert seit Mitte März. Analysten von JPMorgan …

