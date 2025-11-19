Chur - Die Graubündner Kantonalbank (GKB) wurde in der aktuellen IFZ Retail Banking-Studie der Hochschule Luzern (HSLU) zum fünften Mal in Folge als beste Bank der Schweiz in ihrer Grössenklasse ausgezeichnet. Für die Rangliste hat das Forschungsteam der HSLU die Jahresabschlüsse von 91 Schweizer Banken aus den Jahren 2020 bis 2024 anhand von neun Kennzahlen ausgewertet. In der Kategorie der grössten Finanzinstitute mit einer Bilanzsumme von über ...

