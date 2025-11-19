Heute, nach US-Börsenschluss, legt Nvidia seine Zahlen für das 3. Quartal vor. Für die Börsen ist es ein "Alles oder nichts Moment": Liefert Nvidia gute Zahlen, geht die KI-Rallye weiter. Wenn nicht, dann nicht.Kurz vor der Vorlage der Quartalszahlen steht Nvidia im Mittelpunkt eines Marktes, der plötzlich nervös auf jede Meldung zum Thema Künstliche Intelligenz reagiert. Der KI-Chipgigant wird seine Ergebnisse nach US-Börsenschluss vorlegen - und die Investoren hoffen auf ein Signal, dass die Investitionen in Rechenzentren und KI-Infrastruktur weiterhin fließen werden. "Das ist ein Quartalsbericht nach dem Motto: Wenn es Nvidia gut geht, geht es auch dem Markt gut", sagte Scott Martin, …