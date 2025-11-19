Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt lassen die Anleger am Mittwoch Vorsicht walten. Festere Schwergewichte stützen den SMI, womit ihm seine defensiven Qualitäten zugutekommen. Die Unsicherheit bleibt aber nach wie vor hoch. Viele Themen, allen voran die heissgelaufenen Bewertungen im KI-Sektor, erhöhen derzeit die Unsicherheit der Anleger. Am Abend dürfte zunächst das Fed-Sitzungsprotokoll aufmerksame Leser finden. Der Höhepunkt ist aber unbestritten ...

