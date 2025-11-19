© Foto: Laurent Gillieron/KEYSTONE/dpa

Nestlé darf Perrier weiter verkaufen: Ein Gericht wies die Klage wegen irreführender Werbung ab. Trotz starker Kritik bleibt das Wasser im Handel.Nestlé hat im Streit um seine französische Marke "Perrier" einen juristischen Erfolg erzielt und darf das Mineralwasser weiter verkaufen. Ein französisches Gericht in Nanterre lehnte eine entsprechende Klage der Verbraucherschutzorganisation UFC-Que Chosir ab. Sie hatte Nestlé irreführende Werbung vorgeworfen und argumentiert, das Mineralwasser dürfe nicht mehr als "natürlich" bezeichnet werden, da es behandelt sei und womit Konsumenten getäuscht werden würden. Verbraucherschützer hatten bereits im Frühjahr eine einstweilige Verfügung beantragt, …