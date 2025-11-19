EQS-Ad-hoc: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe / Schlagwort(e): Prognose/Jahresergebnis

VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe: Erhöhter Ausblick für Gesamtjahr 2025



19.11.2025 / 12:19 CET/CEST

Auf Basis des herausragenden Q1-Q3 Konzernergebnisses vor Steuern in der Höhe von rund 873 Mio. Euro (mehr als plus 30 % im Vorjahresvergleich) erwartet die Vienna Insurance Group (VIG) ein Konzernjahresergebnis vor Steuern, das über der bisher kommunizierten Bandbreite von 950 Mio. bis 1 Mrd. Euro liegen wird.

Das Management der VIG erhöht somit die erwartete Bandbreite für das Konzernjahresergebnis vor Steuern 2025 auf 1,10 Mrd. bis 1,15 Mrd. Euro.

Die Veröffentlichung des Updates zum 1.-3. Quartal 2025 findet wie geplant am 25. November 2025 statt.