Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Ad hoc-Mitteilung der VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe vom 29.12.2025:Auf Basis des herausragenden Q1-Q3 Konzernergebnisses vor Steuern in der Höhe von rund 873 Mio. Euro (mehr als plus 30% im Vorjahresvergleich) erwartet die Vienna Insurance Group (VIG) ein Konzernjahresergebnis vor Steuern, das über der bisher kommunizierten Bandbreite von 950 Mio. bis 1 Mrd. Euro liegen wird. ...

