Die Rheinmetall-Aktie gehört am Mittwoch zu den größten Verlierern im deutschen Markt. Hintergrund sind Berichte über neue diplomatische Aktivitäten der USA im Ukraine-Konflikt, die Anleger verunsichern. Parallel dazu äußern Analysten aktualisierte Einschätzungen zum Rüstungskonzern.Deutliche Kursverluste nach politischen Meldungen Die Aktie von Rheinmetall gab im Tagesverlauf deutlich nach und rutschte zeitweise um rund sieben Prozent ab. ...

