Die Aktie von Shell gab zuletzt wieder etwas nach. Die Anteile des britischen Energieriesen belastete der jüngste Rückgang bei den Öl- und Gaspreisen. Davon will sich das Unternehmen mittel- bis langfristig unabhängiger machen. So arbeitet Shell daran, in den kommenden Jahren auch ein führender Player bei Erneuerbaren Energien und Wasserstoff zu werden.Zu diesem Zweck passt das neue Projekt der Briten: Demnach soll im Shell Energy and Chemicals Park Rheinland ab 2027 der 100-Megawatt-Elektrolyseur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
