Mit der Aktie von Lanxess ging es zuletzt weiter bergab. Die schwachen Ergebnisse und vor allem der düstere Ausblick, den der Vorstandsvorsitzende Matthias Zachert gegeben hatte, belasten den Kurs des MDAX-Konzerns noch immer. Zudem gibt es immer wieder sehr negative Analystenkommentare wie heute etwa aus dem Hause JPMorgan.So hat die US-Bank das Kursziel von 21,00 auf 15,00 Euro deutlich gesenkt. Zudem wird die ehemalige Bayer-Tochter weiterhin mit "Underweight" eingestuft. Analyst Chetan Udeshi ...

Den vollständigen Artikel lesen ...