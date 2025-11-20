Der abrupte Absturz der Rüstungsaktien am Mittwoch entpuppt sich als Überreaktion auf fragwürdige Friedensgerüchte. Am Donnerstag dreht Rheinmetall ins Plus - Analysten sehen Chancen statt Risiko.Turbulenzen im Rüstungssektor: Berichte über neue US-Vermittlungsversuche im Ukraine-Krieg haben am Mittwoch massive Kursverluste bei europäischen Rüstungsaktien ausgelöst. Besonders betroffen waren Rheinmetall, Hensoldt und Renk, die zwischen 7,7 und 5,1 Prozent einbüßten. Auch internationale Schwergewichte wie BAE Systems und Saab gerieten deutlich unter Druck. Auslöser war ein Bericht von Axios, demzufolge die Regierung von Donald Trump an einem neuen 28-Punkte-Plan zur möglichen Beendigung des …

