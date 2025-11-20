Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Donnerstag im frühen Geschäft fester. Grund dafür sind positive Vorgaben aus den USA sowie die nachbörslich veröffentlichten und unerwartet gut ausgefallenen Zahlen des US-Chipkonzerns Nvidia. Damit sei die Angst der Marktteilnehmer vor einer Kursblase an den Börsen deutlich gemildert worden. Es werde sich aber zeigen müssen, wie lange der «Sprit von Nvidia ausreiche, um den Markt am Laufen zu halten», ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab