Der amerikanische mRNA-Spezialist schreibt sich im Rahmen des heutigen Analyst Day neue Ziele auf die Fahnen. Gleichzeitig publiziert das Unternehmen allerdings auch eine milliardenschwere Kreditlinie, die dem Unternehmen mehr finanzielle Flexibilität gewähren soll. Die News finden am Kapitalmarkt Anklang, im vorbörslichen Handel gewinnt die Moderna-Aktie gut zwei Prozent an Wert.Im Rahmen der neuen angekündigten dreijährigen Geschäftsstrategie peilt Moderna im kommenden Geschäftsjahr ein Umsatzwachstum ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.