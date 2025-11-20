New York - Die US-Börsen haben nach ihrer jüngsten Stabilisierung am Donnerstag einen Erholungskurs eingeschlagen. Dank positiv aufgenommener Nvidia -Geschäftszahlen und Arbeitsmarktdaten legte der Leitindex Dow Jones Industrial knapp eine Stunde nach Handelsbeginn um 1,46 Prozent auf 46.813 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 1,79 Prozent auf 6.761 Punkte. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es sogar um 2,09 Prozent auf ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.