Abbott Park/Madison - Der US-Pharmakonzern Abbott Laboratories stärkt in einem milliardenschweren Deal sein Diagnosegeschäft. Die Amerikaner wollen Exact Sciences, einen Anbieter von Krebstests, übernehmen und legen dafür rund 21 Milliarden US-Dollar auf den Tisch. Damit wird Abbott nach eigenen Angaben vom Donnerstag zum Marktführer im schnell wachsenden und rund 60 Milliarden Dollar schweren Krebsdiagnostikmarkt. Wie die Unternehmen in einer gemeinsamen ...

