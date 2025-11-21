Anzeige
Mehr »
Freitag, 21.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Europa im Fokus: Die Lage spitzt sich zu - und ein Player profitiert
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2H5A3 | ISIN: BE0974320526 | Ticker-Symbol: NVJP
Tradegate
20.11.25 | 21:57
14,410 Euro
-0,07 % -0,010
Branche
Chemie
Aktienmarkt
BEL-20
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
UMICORE SA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
UMICORE SA 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
14,39014,44020.11.
14,40014,44020.11.
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
GRAPHANO ENERGY
GRAPHANO ENERGY LTD Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
GRAPHANO ENERGY LTD0,119+2,59 %
NOUVEAU MONDE GRAPHITE INC2,2200,00 %
UMICORE SA14,410-0,07 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.