Freitag, 21.11.2025
ActiveVoices: Warum Investoren hinschauen - und welches Telekom-Upside denkbar ist
WKN: 868366 | ISIN: GB0006650450 | Ticker-Symbol: OX3
Düsseldorf
21.11.25 | 08:12
21,800 Euro
-4,39 % -1,000
PR Newswire
Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares

LONDON, United Kingdom, November 21

21 November 2025

Oxford Instruments plc

("Oxford Instruments" or the "Company")

Transaction in Own Shares

Oxford Instruments announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 25 June 2025 (the "Share Buyback Programme"), the Company purchased the following number of its own ordinary shares of 5p each through Numis Securities Limited ("Deutsche Numis") for cancellation at an average price of 1968.9860 pence per share:

Date of purchase:

20 November 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

29,000

Lowest price paid per share (GBp):

1944.0000

Highest price paid per share (GBp):

1992.0000

Volume weighted average price paid per share (GBp):

1968.9860

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 56,372,080. The Company holds no shares in treasury and therefore the total number of voting rights in the Company will be 56,372,080. This figure or the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Aggregate information:

Venue

Weighted average price paid per share (GBp)

Aggregate number of shares purchased

London Stock Exchange

1969.9219

22,000

BATS

1966.0446

7,000

Transaction Details:

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014 as it forms part of UK law, the table below contains detailed information of the individual trades made by Deutsche Numis on behalf of the Company as part of the Share Buyback Programme:

Number of ordinary shares purchased

Transaction price
(GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

44

1992.00

08:31:55

00078051320TRLO0

XLON

273

1990.00

08:59:31

00078052461TRLO0

XLON

265

1990.00

09:05:13

00078052906TRLO0

XLON

294

1984.00

09:05:44

00078052921TRLO0

XLON

257

1982.00

09:27:48

00078053767TRLO0

XLON

71

1982.00

09:27:48

00078053768TRLO0

XLON

295

1974.00

10:01:07

00078054957TRLO0

XLON

18

1970.00

10:19:43

00078055672TRLO0

XLON

107

1972.00

10:21:58

00078055712TRLO0

XLON

42

1972.00

10:22:00

00078055713TRLO0

XLON

3

1972.00

10:22:00

00078055714TRLO0

XLON

93

1972.00

10:25:00

00078055779TRLO0

XLON

71

1972.00

10:25:00

00078055780TRLO0

XLON

5

1972.00

10:25:00

00078055781TRLO0

XLON

49

1970.00

10:32:13

00078055981TRLO0

XLON

40

1974.00

10:38:50

00078056104TRLO0

XLON

139

1974.00

10:38:50

00078056105TRLO0

XLON

130

1974.00

10:38:50

00078056106TRLO0

XLON

293

1974.00

10:59:39

00078056788TRLO0

XLON

2

1974.00

10:59:39

00078056789TRLO0

XLON

328

1972.00

11:04:05

00078056882TRLO0

XLON

276

1966.00

11:47:29

00078058496TRLO0

XLON

104

1964.00

11:48:01

00078058508TRLO0

XLON

141

1964.00

11:48:06

00078058510TRLO0

XLON

35

1966.00

11:48:56

00078058522TRLO0

BATE

78

1964.00

11:51:42

00078058595TRLO0

XLON

258

1962.00

11:52:00

00078058605TRLO0

BATE

57

1962.00

11:52:00

00078058606TRLO0

BATE

19

1962.00

11:52:00

00078058607TRLO0

BATE

16

1962.00

11:52:00

00078058608TRLO0

BATE

20

1962.00

11:54:33

00078058668TRLO0

BATE

17

1968.00

11:57:38

00078058746TRLO0

XLON

6

1968.00

11:57:53

00078058753TRLO0

XLON

33

1968.00

11:58:20

00078058759TRLO0

XLON

5

1968.00

11:58:38

00078058761TRLO0

XLON

312

1966.00

12:03:07

00078059011TRLO0

XLON

82

1966.00

12:14:20

00078059198TRLO0

BATE

4

1966.00

12:16:02

00078059245TRLO0

BATE

4

1966.00

12:17:04

00078059250TRLO0

BATE

164

1964.00

12:24:02

00078059385TRLO0

BATE

119

1964.00

12:24:02

00078059386TRLO0

BATE

8

1966.00

12:30:56

00078059503TRLO0

BATE

13

1968.00

12:45:43

00078059887TRLO0

BATE

17

1968.00

12:45:43

00078059888TRLO0

BATE

3

1968.00

12:55:17

00078060169TRLO0

BATE

2

1968.00

12:56:36

00078060191TRLO0

XLON

153

1970.00

12:57:59

00078060241TRLO0

XLON

127

1970.00

12:57:59

00078060242TRLO0

XLON

1

1970.00

12:57:59

00078060243TRLO0

XLON

1

1970.00

12:57:59

00078060244TRLO0

XLON

2

1968.00

12:57:59

00078060245TRLO0

XLON

93

1968.00

12:58:24

00078060259TRLO0

XLON

30

1968.00

12:58:24

00078060260TRLO0

XLON

5

1968.00

12:58:24

00078060261TRLO0

XLON

2

1968.00

12:58:24

00078060262TRLO0

XLON

94

1968.00

12:59:15

00078060278TRLO0

BATE

72

1968.00

13:00:14

00078060310TRLO0

XLON

77

1968.00

13:03:56

00078060352TRLO0

XLON

87

1970.00

13:12:34

00078060575TRLO0

XLON

93

1970.00

13:13:53

00078060672TRLO0

XLON

108

1970.00

13:13:53

00078060673TRLO0

XLON

15

1972.00

13:15:46

00078060702TRLO0

BATE

8

1972.00

13:16:16

00078060707TRLO0

BATE

7

1972.00

13:16:16

00078060708TRLO0

BATE

8

1972.00

13:16:17

00078060709TRLO0

BATE

1

1972.00

13:16:21

00078060710TRLO0

BATE

28

1972.00

13:16:45

00078060714TRLO0

BATE

193

1972.00

13:30:02

00078060917TRLO0

BATE

107

1972.00

13:30:02

00078060918TRLO0

BATE

175

1972.00

13:30:02

00078060919TRLO0

BATE

273

1972.00

13:30:02

00078060921TRLO0

BATE

281

1972.00

13:30:02

00078060920TRLO0

XLON

250

1972.00

13:30:02

00078060922TRLO0

XLON

84

1974.00

13:36:38

00078061151TRLO0

BATE

149

1974.00

13:36:38

00078061152TRLO0

BATE

13

1974.00

13:44:46

00078061451TRLO0

XLON

69

1974.00

13:45:02

00078061484TRLO0

XLON

30

1978.00

13:50:18

00078061587TRLO0

XLON

3

1978.00

13:50:18

00078061588TRLO0

XLON

32

1978.00

13:51:46

00078061620TRLO0

XLON

24

1980.00

13:51:46

00078061621TRLO0

XLON

77

1980.00

13:51:47

00078061622TRLO0

XLON

143

1980.00

13:51:47

00078061623TRLO0

XLON

4

1980.00

13:51:49

00078061625TRLO0

XLON

45

1980.00

13:51:50

00078061626TRLO0

XLON

2

1980.00

13:51:50

00078061627TRLO0

XLON

100

1982.00

13:52:08

00078061641TRLO0

XLON

57

1982.00

13:52:08

00078061642TRLO0

XLON

121

1982.00

13:57:38

00078061792TRLO0

XLON

41

1980.00

13:59:27

00078061850TRLO0

BATE

95

1980.00

14:00:37

00078061923TRLO0

BATE

115

1980.00

14:00:56

00078061935TRLO0

BATE

292

1978.00

14:05:04

00078062062TRLO0

XLON

514

1978.00

14:05:04

00078062063TRLO0

BATE

282

1978.00

14:05:04

00078062064TRLO0

BATE

289

1974.00

14:08:06

00078062154TRLO0

XLON

3

1966.00

14:22:13

00078062595TRLO0

BATE

1

1966.00

14:22:13

00078062596TRLO0

BATE

1

1968.00

14:22:28

00078062616TRLO0

XLON

2

1968.00

14:22:28

00078062617TRLO0

XLON

218

1972.00

14:27:00

00078062712TRLO0

XLON

84

1972.00

14:27:00

00078062713TRLO0

XLON

80

1972.00

14:27:00

00078062714TRLO0

XLON

82

1972.00

14:27:00

00078062715TRLO0

XLON

5000

1968.00

14:33:33

00078063012TRLO0

XLON

9000

1968.00

14:33:45

00078063018TRLO0

XLON

239

1970.00

14:36:16

00078063165TRLO0

XLON

272

1970.00

14:36:16

00078063164TRLO0

BATE

158

1968.00

14:36:25

00078063174TRLO0

BATE

102

1968.00

14:36:30

00078063176TRLO0

BATE

273

1968.00

14:36:30

00078063177TRLO0

BATE

246

1966.00

15:04:54

00078064781TRLO0

BATE

233

1964.00

15:05:04

00078064801TRLO0

XLON

246

1964.00

15:05:04

00078064800TRLO0

BATE

87

1970.00

15:24:05

00078065961TRLO0

BATE

95

1970.00

15:24:05

00078065962TRLO0

BATE

60

1970.00

15:24:05

00078065963TRLO0

BATE

264

1968.00

15:27:20

00078066094TRLO0

BATE

88

1968.00

15:27:47

00078066111TRLO0

XLON

128

1968.00

15:27:47

00078066112TRLO0

XLON

250

1966.00

15:28:39

00078066147TRLO0

BATE

260

1966.00

15:33:05

00078066545TRLO0

BATE

80

1964.00

15:43:06

00078067001TRLO0

BATE

58

1964.00

15:44:51

00078067050TRLO0

BATE

1

1964.00

15:45:31

00078067088TRLO0

BATE

98

1964.00

15:46:15

00078067118TRLO0

BATE

90

1964.00

15:46:15

00078067119TRLO0

BATE

134

1964.00

15:46:19

00078067140TRLO0

XLON

125

1964.00

15:46:19

00078067141TRLO0

XLON

135

1964.00

15:46:19

00078067139TRLO0

BATE

46

1964.00

15:46:19

00078067142TRLO0

BATE

260

1958.00

15:52:01

00078067649TRLO0

BATE

30

1948.00

16:04:32

00078068262TRLO0

BATE

24

1948.00

16:04:32

00078068263TRLO0

BATE

227

1948.00

16:04:32

00078068264TRLO0

BATE

263

1948.00

16:04:32

00078068265TRLO0

BATE

61

1946.00

16:07:48

00078068510TRLO0

XLON

49

1946.00

16:07:55

00078068521TRLO0

XLON

20

1944.00

16:14:57

00078068853TRLO0

BATE

17

1944.00

16:15:21

00078068870TRLO0

BATE

95

1944.00

16:15:35

00078068878TRLO0

BATE

38

1944.00

16:15:37

00078068879TRLO0

BATE

17

1944.00

16:16:01

00078068893TRLO0

BATE

69

1944.00

16:16:09

00078068896TRLO0

BATE

14

1944.00

16:16:16

00078068910TRLO0

BATE

12

1944.00

16:16:21

00078068911TRLO0

BATE

81

1944.00

16:16:21

00078068912TRLO0

BATE

For further details:

Oxford Instruments plc

Stephen Lamacraft, Head of Investor Relations Tel: +44 7776 433 916


© 2025 PR Newswire
