Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares

Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 19

19 November 2025

Oxford Instruments plc

("Oxford Instruments" or the "Company")

Transaction in Own Shares

Oxford Instruments announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 25 June 2025 (the "Share Buyback Programme"), the Company purchased the following number of its own ordinary shares of 5p each through Numis Securities Limited ("Deutsche Numis") for cancellation at an average price of 2008.0778 pence per share:

Date of purchase:

18 November 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

23,000

Lowest price paid per share (GBp):

1982.0000

Highest price paid per share (GBp):

2025.0000

Volume weighted average price paid per share (GBp):

2008.0778

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 56,421,080. The Company holds no shares in treasury and therefore the total number of voting rights in the Company will be 56,421,080. This figure or the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Aggregate information:

Venue

Weighted average price paid per share (GBp)

Aggregate number of shares purchased

London Stock Exchange

2008.3895

15,000

BATS

2007.4934

8,000

Transaction Details:

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014 as it forms part of UK law, the table below contains detailed information of the individual trades made by Deutsche Numis on behalf of the Company as part of the Share Buyback Programme:

Number of ordinary shares purchased

Transaction price
(GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

254

2005.00

08:34:38

00078001583TRLO0

XLON

84

2000.00

08:45:07

00078001986TRLO0

XLON

216

2000.00

08:48:25

00078002110TRLO0

XLON

183

2005.00

09:31:52

00078003913TRLO0

XLON

14

2015.00

09:48:09

00078004720TRLO0

XLON

89

2015.00

10:15:15

00078005845TRLO0

XLON

54

2015.00

10:15:15

00078005846TRLO0

XLON

109

2015.00

10:15:15

00078005847TRLO0

XLON

259

2015.00

10:15:15

00078005848TRLO0

XLON

234

2015.00

10:15:15

00078005844TRLO0

BATE

311

2015.00

10:15:15

00078005849TRLO0

XLON

256

2010.00

10:15:15

00078005852TRLO0

XLON

231

2010.00

10:15:15

00078005851TRLO0

BATE

179

2010.00

10:15:15

00078005853TRLO0

BATE

257

2005.00

10:20:09

00078006159TRLO0

XLON

187

2005.00

10:20:09

00078006158TRLO0

BATE

103

2005.00

10:20:09

00078006160TRLO0

BATE

2

2000.00

10:26:17

00078006349TRLO0

BATE

39

2000.00

10:26:56

00078006360TRLO0

BATE

39

2000.00

10:30:53

00078006482TRLO0

BATE

159

2000.00

10:38:43

00078006743TRLO0

BATE

6

2000.00

10:45:39

00078007103TRLO0

BATE

87

2000.00

10:54:14

00078007665TRLO0

BATE

253

2000.00

10:54:31

00078007682TRLO0

XLON

143

2000.00

10:54:31

00078007681TRLO0

BATE

138

1996.00

11:07:45

00078008158TRLO0

BATE

95

1996.00

11:07:54

00078008160TRLO0

BATE

267

1996.00

11:14:19

00078008384TRLO0

XLON

44

1996.00

11:14:19

00078008385TRLO0

BATE

27

1996.00

11:15:14

00078008423TRLO0

XLON

3

1996.00

11:15:14

00078008424TRLO0

XLON

5

1996.00

11:15:14

00078008425TRLO0

XLON

2

1996.00

11:15:14

00078008426TRLO0

XLON

2

1996.00

11:15:14

00078008427TRLO0

XLON

32

2010.00

11:23:34

00078008687TRLO0

XLON

159

2010.00

11:23:34

00078008688TRLO0

XLON

74

2010.00

11:23:34

00078008689TRLO0

XLON

246

2010.00

11:24:34

00078008785TRLO0

XLON

4

2010.00

11:35:34

00078009113TRLO0

XLON

274

2010.00

11:35:34

00078009114TRLO0

XLON

271

2005.00

11:38:34

00078009192TRLO0

XLON

242

2005.00

11:38:34

00078009193TRLO0

XLON

167

2005.00

12:01:09

00078010156TRLO0

BATE

39

2005.00

12:03:10

00078010212TRLO0

XLON

80

2005.00

12:03:10

00078010213TRLO0

XLON

63

2005.00

12:03:35

00078010216TRLO0

BATE

8

2005.00

12:08:12

00078010369TRLO0

BATE

298

2015.00

12:19:34

00078010821TRLO0

XLON

271

2010.00

12:19:34

00078010822TRLO0

XLON

160

2010.00

12:29:45

00078011148TRLO0

BATE

271

2010.00

12:35:49

00078011299TRLO0

XLON

284

2010.00

12:35:49

00078011300TRLO0

XLON

28

2010.00

12:45:10

00078011641TRLO0

XLON

23

2010.00

12:45:10

00078011642TRLO0

XLON

170

2010.00

12:49:25

00078011810TRLO0

XLON

4

2010.00

12:49:25

00078011811TRLO0

XLON

12

2010.00

12:50:29

00078011863TRLO0

XLON

4

2010.00

12:55:33

00078012266TRLO0

XLON

4

2010.00

12:55:33

00078012267TRLO0

XLON

20

2010.00

12:55:33

00078012268TRLO0

XLON

248

2010.00

12:55:33

00078012269TRLO0

XLON

252

2010.00

12:55:33

00078012265TRLO0

BATE

41

2010.00

13:01:52

00078012538TRLO0

XLON

154

2010.00

13:02:01

00078012542TRLO0

XLON

15

2010.00

13:02:01

00078012543TRLO0

XLON

73

2010.00

13:02:01

00078012544TRLO0

XLON

161

2020.00

13:21:49

00078013329TRLO0

XLON

7

2020.00

13:21:49

00078013330TRLO0

XLON

13

2020.00

13:21:49

00078013331TRLO0

XLON

70

2020.00

13:21:49

00078013332TRLO0

XLON

264

2015.00

13:23:15

00078013367TRLO0

BATE

299

2015.00

13:23:24

00078013388TRLO0

XLON

295

2020.00

13:35:11

00078014082TRLO0

XLON

237

2020.00

13:35:11

00078014081TRLO0

BATE

113

2020.00

13:45:00

00078014853TRLO0

BATE

159

2020.00

13:49:59

00078015031TRLO0

BATE

7

2020.00

13:49:59

00078015032TRLO0

BATE

274

2020.00

13:52:34

00078015287TRLO0

XLON

92

2020.00

13:52:34

00078015285TRLO0

BATE

159

2020.00

13:52:34

00078015286TRLO0

BATE

5

2020.00

13:52:34

00078015288TRLO0

BATE

277

2020.00

13:52:34

00078015290TRLO0

BATE

27

2020.00

13:52:34

00078015289TRLO0

XLON

150

2020.00

13:52:34

00078015291TRLO0

XLON

8

2020.00

13:52:34

00078015292TRLO0

XLON

114

2020.00

13:52:34

00078015293TRLO0

XLON

72

2020.00

14:16:33

00078016343TRLO0

BATE

4

2020.00

14:16:33

00078016344TRLO0

XLON

4

2020.00

14:16:33

00078016345TRLO0

XLON

77

2020.00

14:16:41

00078016378TRLO0

XLON

58

2020.00

14:18:27

00078016416TRLO0

BATE

115

2020.00

14:18:53

00078016466TRLO0

BATE

201

2020.00

14:20:32

00078016581TRLO0

XLON

215

2020.00

14:20:32

00078016582TRLO0

XLON

279

2020.00

14:20:32

00078016583TRLO0

XLON

20

2020.00

14:20:32

00078016584TRLO0

XLON

32

2020.00

14:20:32

00078016585TRLO0

XLON

4

2020.00

14:20:32

00078016577TRLO0

BATE

151

2020.00

14:20:32

00078016578TRLO0

BATE

128

2020.00

14:20:32

00078016579TRLO0

BATE

278

2020.00

14:20:32

00078016580TRLO0

BATE

300

2025.00

14:37:30

00078018107TRLO0

XLON

113

2020.00

14:38:56

00078018355TRLO0

BATE

300

2025.00

14:38:57

00078018174TRLO0

XLON

319

2020.00

14:40:17

00078018253TRLO0

XLON

261

2020.00

14:40:17

00078018254TRLO0

XLON

146

2020.00

14:40:17

00078018360TRLO0

BATE

85

2020.00

14:40:17

00078018361TRLO0

BATE

164

2020.00

14:40:17

00078018362TRLO0

BATE

279

2020.00

14:46:52

00078018826TRLO0

XLON

77

2025.00

14:58:47

00078019374TRLO0

XLON

277

2025.00

15:01:47

00078019729TRLO0

XLON

43

2020.00

15:03:06

00078019843TRLO0

XLON

204

2020.00

15:03:06

00078019844TRLO0

XLON

255

2020.00

15:03:06

00078019845TRLO0

XLON

280

2020.00

15:03:06

00078019841TRLO0

BATE

263

2020.00

15:03:06

00078019842TRLO0

BATE

286

2015.00

15:05:04

00078020083TRLO0

XLON

126

2010.00

15:05:34

00078020154TRLO0

BATE

37

2010.00

15:06:14

00078020211TRLO0

BATE

116

2010.00

15:06:14

00078020212TRLO0

BATE

48

2015.00

15:11:42

00078020514TRLO0

XLON

237

2015.00

15:11:42

00078020515TRLO0

XLON

275

2010.00

15:17:40

00078021226TRLO0

XLON

243

2010.00

15:17:40

00078021225TRLO0

BATE

109

2005.00

15:18:38

00078021525TRLO0

XLON

166

2005.00

15:18:38

00078021526TRLO0

XLON

164

2005.00

15:18:38

00078021523TRLO0

BATE

105

2005.00

15:18:38

00078021524TRLO0

BATE

284

2000.00

15:32:04

00078022824TRLO0

XLON

62

2000.00

15:32:04

00078022823TRLO0

BATE

142

2000.00

15:32:04

00078022825TRLO0

BATE

82

2000.00

15:32:04

00078022826TRLO0

BATE

276

2005.00

15:32:04

00078022827TRLO0

XLON

18

2005.00

15:32:04

00078022828TRLO0

XLON

292

2000.00

15:35:45

00078023112TRLO0

XLON

258

1992.00

15:44:10

00078023703TRLO0

XLON

260

1990.00

15:45:56

00078023812TRLO0

XLON

244

1990.00

15:49:10

00078023967TRLO0

XLON

293

1982.00

15:53:48

00078024345TRLO0

XLON

115

1982.00

15:53:48

00078024346TRLO0

BATE

270

1986.00

15:56:34

00078024669TRLO0

BATE

289

1986.00

16:01:34

00078024925TRLO0

XLON

277

1984.00

16:01:34

00078024926TRLO0

BATE

277

1982.00

16:01:34

00078024930TRLO0

BATE

243

1982.00

16:05:44

00078025177TRLO0

XLON

283

1988.00

16:09:40

00078025366TRLO0

XLON

136

1988.00

16:14:35

00078025631TRLO0

XLON

119

1988.00

16:14:35

00078025632TRLO0

XLON

56

1986.00

16:14:41

00078025635TRLO0

BATE

152

1986.00

16:15:03

00078025644TRLO0

BATE

26

1986.00

16:15:03

00078025645TRLO0

BATE

244

1986.00

16:15:18

00078025653TRLO0

BATE

31

1984.00

16:22:51

00078026286TRLO0

XLON

9

1986.00

16:23:17

00078026326TRLO0

XLON

2

1986.00

16:23:17

00078026327TRLO0

XLON

149

1986.00

16:23:17

00078026328TRLO0

XLON

142

1986.00

16:23:17

00078026329TRLO0

XLON

For further details:

Oxford Instruments plc

Stephen Lamacraft, Head of Investor Relations Tel: +44 7776 433 916


© 2025 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.