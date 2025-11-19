Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares
LONDON, United Kingdom, November 19
19 November 2025
Oxford Instruments plc
("Oxford Instruments" or the "Company")
Transaction in Own Shares
Oxford Instruments announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 25 June 2025 (the "Share Buyback Programme"), the Company purchased the following number of its own ordinary shares of 5p each through Numis Securities Limited ("Deutsche Numis") for cancellation at an average price of 2008.0778 pence per share:
Date of purchase:
18 November 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
23,000
Lowest price paid per share (GBp):
1982.0000
Highest price paid per share (GBp):
2025.0000
Volume weighted average price paid per share (GBp):
2008.0778
Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 56,421,080. The Company holds no shares in treasury and therefore the total number of voting rights in the Company will be 56,421,080. This figure or the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Aggregate information:
Venue
Weighted average price paid per share (GBp)
Aggregate number of shares purchased
London Stock Exchange
2008.3895
15,000
BATS
2007.4934
8,000
Transaction Details:
In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014 as it forms part of UK law, the table below contains detailed information of the individual trades made by Deutsche Numis on behalf of the Company as part of the Share Buyback Programme:
Number of ordinary shares purchased
Transaction price
Time of transaction (UK Time)
Transaction reference number
Trading venue
254
2005.00
08:34:38
00078001583TRLO0
XLON
84
2000.00
08:45:07
00078001986TRLO0
XLON
216
2000.00
08:48:25
00078002110TRLO0
XLON
183
2005.00
09:31:52
00078003913TRLO0
XLON
14
2015.00
09:48:09
00078004720TRLO0
XLON
89
2015.00
10:15:15
00078005845TRLO0
XLON
54
2015.00
10:15:15
00078005846TRLO0
XLON
109
2015.00
10:15:15
00078005847TRLO0
XLON
259
2015.00
10:15:15
00078005848TRLO0
XLON
234
2015.00
10:15:15
00078005844TRLO0
BATE
311
2015.00
10:15:15
00078005849TRLO0
XLON
256
|
2010.00
10:15:15
00078005852TRLO0
XLON
231
2010.00
10:15:15
00078005851TRLO0
BATE
179
2010.00
10:15:15
00078005853TRLO0
BATE
257
2005.00
10:20:09
00078006159TRLO0
XLON
187
2005.00
10:20:09
00078006158TRLO0
BATE
103
2005.00
10:20:09
00078006160TRLO0
BATE
2
2000.00
10:26:17
00078006349TRLO0
BATE
39
2000.00
10:26:56
00078006360TRLO0
BATE
39
2000.00
10:30:53
00078006482TRLO0
BATE
159
2000.00
10:38:43
00078006743TRLO0
BATE
6
2000.00
10:45:39
00078007103TRLO0
BATE
87
2000.00
10:54:14
00078007665TRLO0
BATE
253
2000.00
10:54:31
00078007682TRLO0
XLON
143
2000.00
10:54:31
00078007681TRLO0
BATE
138
1996.00
11:07:45
00078008158TRLO0
BATE
95
1996.00
11:07:54
00078008160TRLO0
BATE
267
1996.00
11:14:19
00078008384TRLO0
XLON
44
1996.00
11:14:19
00078008385TRLO0
BATE
27
1996.00
11:15:14
00078008423TRLO0
XLON
3
1996.00
11:15:14
00078008424TRLO0
XLON
5
1996.00
11:15:14
00078008425TRLO0
XLON
2
1996.00
11:15:14
00078008426TRLO0
XLON
2
1996.00
11:15:14
00078008427TRLO0
XLON
32
2010.00
11:23:34
00078008687TRLO0
XLON
159
2010.00
11:23:34
00078008688TRLO0
XLON
74
2010.00
11:23:34
00078008689TRLO0
XLON
246
2010.00
11:24:34
00078008785TRLO0
XLON
4
2010.00
11:35:34
00078009113TRLO0
XLON
274
2010.00
11:35:34
00078009114TRLO0
XLON
271
2005.00
11:38:34
00078009192TRLO0
XLON
242
2005.00
11:38:34
00078009193TRLO0
XLON
167
2005.00
12:01:09
00078010156TRLO0
BATE
39
2005.00
12:03:10
00078010212TRLO0
XLON
80
2005.00
12:03:10
00078010213TRLO0
XLON
63
2005.00
12:03:35
00078010216TRLO0
BATE
8
2005.00
12:08:12
00078010369TRLO0
BATE
298
2015.00
12:19:34
00078010821TRLO0
XLON
271
2010.00
12:19:34
00078010822TRLO0
XLON
160
2010.00
12:29:45
00078011148TRLO0
BATE
271
2010.00
12:35:49
00078011299TRLO0
XLON
284
2010.00
12:35:49
00078011300TRLO0
XLON
28
2010.00
12:45:10
00078011641TRLO0
XLON
23
2010.00
12:45:10
00078011642TRLO0
XLON
170
2010.00
12:49:25
00078011810TRLO0
XLON
4
2010.00
12:49:25
00078011811TRLO0
XLON
12
2010.00
12:50:29
00078011863TRLO0
XLON
4
2010.00
12:55:33
00078012266TRLO0
XLON
4
2010.00
12:55:33
00078012267TRLO0
XLON
20
2010.00
12:55:33
00078012268TRLO0
XLON
248
2010.00
12:55:33
00078012269TRLO0
XLON
252
2010.00
12:55:33
00078012265TRLO0
BATE
41
2010.00
13:01:52
00078012538TRLO0
XLON
154
2010.00
13:02:01
00078012542TRLO0
XLON
15
2010.00
13:02:01
00078012543TRLO0
XLON
73
2010.00
13:02:01
00078012544TRLO0
XLON
161
2020.00
13:21:49
00078013329TRLO0
XLON
7
2020.00
13:21:49
00078013330TRLO0
XLON
13
2020.00
13:21:49
00078013331TRLO0
XLON
70
2020.00
13:21:49
00078013332TRLO0
XLON
264
2015.00
13:23:15
00078013367TRLO0
BATE
299
2015.00
13:23:24
00078013388TRLO0
XLON
295
2020.00
13:35:11
00078014082TRLO0
XLON
237
2020.00
13:35:11
00078014081TRLO0
BATE
113
2020.00
13:45:00
00078014853TRLO0
BATE
159
2020.00
13:49:59
00078015031TRLO0
BATE
7
2020.00
13:49:59
00078015032TRLO0
BATE
274
2020.00
13:52:34
00078015287TRLO0
XLON
92
2020.00
13:52:34
00078015285TRLO0
BATE
159
2020.00
13:52:34
00078015286TRLO0
BATE
5
2020.00
13:52:34
00078015288TRLO0
BATE
277
2020.00
13:52:34
00078015290TRLO0
BATE
27
2020.00
13:52:34
00078015289TRLO0
XLON
150
2020.00
13:52:34
00078015291TRLO0
XLON
8
2020.00
13:52:34
00078015292TRLO0
XLON
114
2020.00
13:52:34
00078015293TRLO0
XLON
72
2020.00
14:16:33
00078016343TRLO0
BATE
4
2020.00
14:16:33
00078016344TRLO0
XLON
4
2020.00
14:16:33
00078016345TRLO0
XLON
77
2020.00
14:16:41
00078016378TRLO0
XLON
58
2020.00
14:18:27
00078016416TRLO0
BATE
115
2020.00
14:18:53
00078016466TRLO0
BATE
201
2020.00
14:20:32
00078016581TRLO0
XLON
215
2020.00
14:20:32
00078016582TRLO0
XLON
279
2020.00
14:20:32
00078016583TRLO0
XLON
20
2020.00
14:20:32
00078016584TRLO0
XLON
32
2020.00
14:20:32
00078016585TRLO0
XLON
4
2020.00
14:20:32
00078016577TRLO0
BATE
151
2020.00
14:20:32
00078016578TRLO0
BATE
128
2020.00
14:20:32
00078016579TRLO0
BATE
278
2020.00
14:20:32
00078016580TRLO0
BATE
300
2025.00
14:37:30
00078018107TRLO0
XLON
113
2020.00
14:38:56
00078018355TRLO0
BATE
300
2025.00
14:38:57
00078018174TRLO0
XLON
319
2020.00
14:40:17
00078018253TRLO0
XLON
261
2020.00
14:40:17
00078018254TRLO0
XLON
146
2020.00
14:40:17
00078018360TRLO0
BATE
85
2020.00
14:40:17
00078018361TRLO0
BATE
164
2020.00
14:40:17
00078018362TRLO0
BATE
279
2020.00
14:46:52
00078018826TRLO0
XLON
77
2025.00
14:58:47
00078019374TRLO0
XLON
277
2025.00
15:01:47
00078019729TRLO0
XLON
43
2020.00
15:03:06
00078019843TRLO0
XLON
204
2020.00
15:03:06
00078019844TRLO0
XLON
255
2020.00
15:03:06
00078019845TRLO0
XLON
280
2020.00
15:03:06
00078019841TRLO0
BATE
263
2020.00
15:03:06
00078019842TRLO0
BATE
286
2015.00
15:05:04
00078020083TRLO0
XLON
126
2010.00
15:05:34
00078020154TRLO0
BATE
37
2010.00
15:06:14
00078020211TRLO0
BATE
116
2010.00
15:06:14
00078020212TRLO0
BATE
48
2015.00
15:11:42
00078020514TRLO0
XLON
237
2015.00
15:11:42
00078020515TRLO0
XLON
275
2010.00
15:17:40
00078021226TRLO0
XLON
243
2010.00
15:17:40
00078021225TRLO0
BATE
109
2005.00
15:18:38
00078021525TRLO0
XLON
166
2005.00
15:18:38
00078021526TRLO0
XLON
164
2005.00
15:18:38
00078021523TRLO0
BATE
105
2005.00
15:18:38
00078021524TRLO0
BATE
284
2000.00
15:32:04
00078022824TRLO0
XLON
62
2000.00
15:32:04
00078022823TRLO0
BATE
142
2000.00
15:32:04
00078022825TRLO0
BATE
82
2000.00
15:32:04
00078022826TRLO0
BATE
276
2005.00
15:32:04
00078022827TRLO0
XLON
18
2005.00
15:32:04
00078022828TRLO0
XLON
292
2000.00
15:35:45
00078023112TRLO0
XLON
258
1992.00
15:44:10
00078023703TRLO0
XLON
260
1990.00
15:45:56
00078023812TRLO0
XLON
244
1990.00
15:49:10
00078023967TRLO0
XLON
293
1982.00
15:53:48
00078024345TRLO0
XLON
115
1982.00
15:53:48
00078024346TRLO0
BATE
270
1986.00
15:56:34
00078024669TRLO0
BATE
289
1986.00
16:01:34
00078024925TRLO0
XLON
277
1984.00
16:01:34
00078024926TRLO0
BATE
277
1982.00
16:01:34
00078024930TRLO0
BATE
243
1982.00
16:05:44
00078025177TRLO0
XLON
283
1988.00
16:09:40
00078025366TRLO0
XLON
136
1988.00
16:14:35
00078025631TRLO0
XLON
119
1988.00
16:14:35
00078025632TRLO0
XLON
56
1986.00
16:14:41
00078025635TRLO0
BATE
152
1986.00
16:15:03
00078025644TRLO0
BATE
26
1986.00
16:15:03
00078025645TRLO0
BATE
244
1986.00
16:15:18
00078025653TRLO0
BATE
31
1984.00
16:22:51
00078026286TRLO0
XLON
9
1986.00
16:23:17
00078026326TRLO0
XLON
2
1986.00
16:23:17
00078026327TRLO0
XLON
149
1986.00
16:23:17
00078026328TRLO0
XLON
142
1986.00
16:23:17
00078026329TRLO0
XLON
For further details:
Oxford Instruments plc
Stephen Lamacraft, Head of Investor Relations Tel: +44 7776 433 916