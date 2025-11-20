Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 20
20 November 2025
Oxford Instruments plc
("Oxford Instruments" or the "Company")
Transaction in Own Shares
Oxford Instruments announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 25 June 2025 (the "Share Buyback Programme"), the Company purchased the following number of its own ordinary shares of 5p each through Numis Securities Limited ("Deutsche Numis") for cancellation at an average price of 1971.8415 pence per share:
Date of purchase:
19 November 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
20,000
Lowest price paid per share (GBp):
1960.0000
Highest price paid per share (GBp):
1982.0000
Volume weighted average price paid per share (GBp):
1971.8415
Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 56,401,080. The Company holds no shares in treasury and therefore the total number of voting rights in the Company will be 56,401,080. This figure or the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Aggregate information:
Venue
Weighted average price paid per share (GBp)
Aggregate number of shares purchased
London Stock Exchange
1971.4496
15,000
BATS
1973.0172
5,000
Transaction Details:
In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014 as it forms part of UK law, the table below contains detailed information of the individual trades made by Deutsche Numis on behalf of the Company as part of the Share Buyback Programme:
Number of ordinary shares purchased
Transaction price
Time of transaction (UK Time)
Transaction reference number
Trading venue
297
1982.00
08:33:45
00078028768TRLO0
XLON
266
1978.00
08:35:50
00078028858TRLO0
XLON
273
1962.00
09:10:12
00078030117TRLO0
XLON
325
1966.00
09:25:32
00078030610TRLO0
XLON
114
1964.00
09:43:16
00078031119TRLO0
XLON
176
1964.00
09:43:16
00078031120TRLO0
XLON
273
1968.00
10:18:26
00078032143TRLO0
XLON
311
1972.00
10:40:45
00078032827TRLO0
XLON
275
1972.00
10:40:45
00078032826TRLO0
XLON
320
1974.00
10:48:00
00078033178TRLO0
XLON
274
1972.00
10:48:02
00078033187TRLO0
XLON
276
1972.00
11:00:17
00078033965TRLO0
XLON
231
1970.00
11:11:29
00078034234TRLO0
XLON
74
1970.00
11:11:29
00078034233TRLO0
XLON
4
1970.00
11:24:29
00078034619TRLO0
XLON
304
1976.00
11:28:08
00078034729TRLO0
XLON
205
1976.00
11:41:08
00078035051TRLO0
XLON
63
1978.00
11:43:49
00078035124TRLO0
XLON
68
1978.00
11:54:10
00078035425TRLO0
XLON
237
1978.00
11:54:10
00078035424TRLO0
XLON
9
1978.00
12:05:17
00078035786TRLO0
XLON
56
1978.00
12:05:17
00078035785TRLO0
XLON
12
1978.00
12:05:17
00078035784TRLO0
XLON
135
1976.00
12:09:54
00078035905TRLO0
XLON
1
1976.00
12:09:54
00078035904TRLO0
XLON
163
1976.00
12:09:54
00078035906TRLO0
XLON
279
1972.00
12:20:13
00078036132TRLO0
XLON
27
1966.00
12:28:56
00078036406TRLO0
XLON
180
1976.00
12:48:05
00078037315TRLO0
XLON
92
1976.00
12:48:05
00078037314TRLO0
XLON
268
1976.00
12:48:05
00078037313TRLO0
XLON
273
1974.00
12:58:19
00078037591TRLO0
XLON
325
1970.00
13:10:38
00078037870TRLO0
XLON
4
1968.00
13:21:30
00078038644TRLO0
XLON
4
1968.00
13:22:58
00078038699TRLO0
XLON
5
1968.00
13:34:39
00078039360TRLO0
XLON
171
1968.00
13:35:42
00078039383TRLO0
XLON
96
1968.00
13:35:48
00078039388TRLO0
XLON
164
1972.00
13:56:47
00078040328TRLO0
XLON
269
1972.00
13:56:47
00078040327TRLO0
XLON
151
1972.00
13:56:47
00078040326TRLO0
XLON
43
1972.00
13:56:47
00078040329TRLO0
XLON
262
1972.00
13:56:47
00078040330TRLO0
XLON
108
1964.00
14:07:21
00078040715TRLO0
XLON
206
1964.00
14:07:21
00078040714TRLO0
XLON
103
1962.00
14:18:29
00078041201TRLO0
XLON
8
1962.00
14:18:29
00078041200TRLO0
XLON
217
1962.00
14:18:29
00078041199TRLO0
XLON
10
1964.00
14:19:11
00078041218TRLO0
BATE
20
1964.00
14:19:11
00078041217TRLO0
BATE
34
1962.00
14:23:23
00078041382TRLO0
XLON
132
1964.00
14:31:34
00078041745TRLO0
XLON
217
1964.00
14:31:34
00078041744TRLO0
BATE
114
1964.00
14:31:34
00078041743TRLO0
XLON
25
1964.00
14:31:34
00078041742TRLO0
BATE
57
1964.00
14:31:34
00078041741TRLO0
XLON
276
1966.00
14:39:11
00078042292TRLO0
XLON
295
1966.00
14:39:11
00078042291TRLO0
XLON
109
1966.00
14:39:12
00078042293TRLO0
BATE
5
1966.00
14:39:12
00078042294TRLO0
BATE
173
1966.00
14:39:14
00078042295TRLO0
BATE
7
1966.00
14:40:14
00078042340TRLO0
BATE
209
1966.00
14:42:19
00078042451TRLO0
XLON
118
1966.00
14:42:19
00078042450TRLO0
XLON
142
1972.00
14:48:20
00078042721TRLO0
BATE
89
1972.00
14:48:20
00078042720TRLO0
BATE
270
1972.00
14:50:42
00078042998TRLO0
BATE
48
1972.00
14:50:42
00078042997TRLO0
XLON
266
1972.00
14:50:42
00078042996TRLO0
XLON
113
1972.00
14:50:42
00078042995TRLO0
BATE
129
1972.00
14:50:42
00078042994TRLO0
BATE
286
1978.00
14:59:39
00078043647TRLO0
XLON
4
1978.00
15:10:56
00078044402TRLO0
XLON
58
1980.00
15:11:09
00078044414TRLO0
BATE
7
1980.00
15:11:09
00078044415TRLO0
BATE
31
1980.00
15:11:09
00078044416TRLO0
BATE
56
1980.00
15:11:10
00078044417TRLO0
BATE
277
1978.00
15:11:15
00078044421TRLO0
XLON
322
1978.00
15:11:15
00078044420TRLO0
XLON
255
1978.00
15:11:15
00078044419TRLO0
BATE
521
1980.00
15:11:15
00078044418TRLO0
BATE
56
1982.00
15:15:35
00078044763TRLO0
XLON
277
1982.00
15:19:36
00078045083TRLO0
BATE
266
1982.00
15:19:36
00078045082TRLO0
BATE
7
1982.00
15:19:36
00078045081TRLO0
BATE
313
1982.00
15:22:35
00078045252TRLO0
XLON
17
1980.00
15:24:25
00078045404TRLO0
XLON
270
1980.00
15:24:25
00078045403TRLO0
XLON
80
1978.00
15:28:26
00078045615TRLO0
BATE
151
1978.00
15:28:26
00078045614TRLO0
BATE
239
1978.00
15:28:26
00078045613TRLO0
BATE
4
1978.00
15:30:58
00078045734TRLO0
XLON
4
1978.00
15:34:52
00078045966TRLO0
XLON
281
1978.00
15:36:38
00078046055TRLO0
XLON
277
1978.00
15:36:38
00078046054TRLO0
XLON
5
1978.00
15:36:42
00078046060TRLO0
XLON
15
1978.00
15:39:58
00078046203TRLO0
XLON
288
1978.00
15:45:26
00078046522TRLO0
XLON
161
1978.00
15:46:13
00078046549TRLO0
BATE
250
1978.00
15:46:53
00078046567TRLO0
BATE
101
1978.00
15:46:53
00078046566TRLO0
BATE
276
1974.00
15:50:12
00078046712TRLO0
XLON
324
1974.00
15:50:12
00078046711TRLO0
XLON
162
1974.00
15:50:12
00078046714TRLO0
XLON
159
1974.00
15:50:12
00078046713TRLO0
XLON
106
1968.00
15:55:44
00078047043TRLO0
BATE
40
1968.00
15:55:44
00078047042TRLO0
BATE
254
1968.00
15:55:44
00078047041TRLO0
BATE
22
1968.00
15:55:53
00078047046TRLO0
BATE
83
1968.00
15:56:15
00078047076TRLO0
BATE
115
1966.00
16:00:39
00078047262TRLO0
XLON
200
1966.00
16:00:39
00078047261TRLO0
XLON
80
1968.00
16:02:49
00078047315TRLO0
XLON
4
1968.00
16:02:49
00078047314TRLO0
XLON
71
1968.00
16:02:49
00078047313TRLO0
XLON
184
1966.00
16:06:03
00078047504TRLO0
XLON
5
1966.00
16:06:03
00078047503TRLO0
XLON
6
1966.00
16:06:03
00078047502TRLO0
XLON
118
1966.00
16:06:03
00078047501TRLO0
XLON
86
1962.00
16:09:32
00078047690TRLO0
BATE
320
1964.00
16:11:03
00078047755TRLO0
XLON
84
1964.00
16:12:03
00078047870TRLO0
XLON
183
1964.00
16:12:03
00078047871TRLO0
XLON
59
1964.00
16:12:04
00078047873TRLO0
XLON
123
1962.00
16:12:05
00078047875TRLO0
BATE
152
1962.00
16:12:05
00078047874TRLO0
BATE
53
1962.00
16:12:06
00078047877TRLO0
BATE
175
1962.00
16:12:07
00078047879TRLO0
BATE
41
1962.00
16:12:11
00078047884TRLO0
BATE
96
1962.00
16:12:11
00078047885TRLO0
BATE
248
1960.00
16:14:26
00078047966TRLO0
XLON
41
1960.00
16:14:26
00078047967TRLO0
XLON
5
1960.00
16:14:34
00078047970TRLO0
XLON
54
1962.00
16:19:06
00078048279TRLO0
XLON
99
1962.00
16:19:06
00078048281TRLO0
XLON
54
1962.00
16:19:06
00078048280TRLO0
XLON
133
1968.00
16:21:49
00078048466TRLO0
XLON
51
1968.00
16:21:49
00078048467TRLO0
XLON
For further details:
Oxford Instruments plc
Stephen Lamacraft, Head of Investor Relations Tel: +44 7776 433 916