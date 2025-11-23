Auf Evotec hatten wir in den RuMaS Trading-Tipps vom 09. November hingewiesen. Die Trading-Chance hatten wir so beschrieben: "Das biopharmazeutische Unternehmen aus Hamburg wurde nach Zahlen massiv abgestraft, ausgehend vom Schlusskurs am Dienstag ging es von 7,086 Euro auf 5,236 Euro nach unten. Im Tageschart ist die Lage kritisch, doch der Wochenchart macht Hoffnung, dass die Bullen seit dem 4. August 2024 zum vierten Mal in Folge an der Unterstützung ...

