Das Börsenjahr 2025 war voll von spannenden Entwicklungen. Hausse auf den Rohstoffmärkten, Senkungen an der Zinsfront und geopolitische Spannungen. Manche Unternehmen, so wie Evotec hatten jedoch mit vielen hausgemachten Problemen zu tun und sind hinter der guten Entwicklung des Gesamtmarktes zurückgeblieben. Bei Mutares klingelten zwar die Kassen, aber eigentlich war kursmäßig mehr drin in diesem Jahr. Das nächste Jahr könnte für RZOLV Technologies sehr erfolgreich verlaufen. Die Kanadier lösen ein großes Problem bei der Förderung von Gold.

