Unternehmen rund um Energieerzeugung und -technik sind die eigentlichen Gewinner des KI-Booms. Denn ohne Strom sehen alle Betreiber von Rechenzentren alt aus. Zu den 1.000 %-Aktien der Branche gehört auch Siemens Energy. Wer noch nicht entdeckt wurde, ist RE Royalties. Das Unternehmen finanziert im Wesentlichen Erneuerbare-Energien-Projekte in Nordamerika und ist an den Erlösen langfristig beteiligt. Bis die Aktie entdeckt wird, können sich Aktionäre über eine Dividendenrendite von über 10 % freuen. Freuen können sich Aktionäre von Oklo und Plug Power derzeit nicht. Die Kurse sind stark zurückgekommen. Zu Recht?

