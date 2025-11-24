Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 24
24 November 2025
Oxford Instruments plc
("Oxford Instruments" or the "Company")
Transaction in Own Shares
Oxford Instruments announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 25 June 2025 (the "Share Buyback Programme"), the Company purchased the following number of its own ordinary shares of 5p each through Numis Securities Limited ("Deutsche Numis") for cancellation at an average price of 1917.7040 pence per share:
Date of purchase:
21 November 2025
Aggregate number of ordinary shares purchased:
23,081
Lowest price paid per share (GBp):
1902.0000
Highest price paid per share (GBp):
1938.0000
Volume weighted average price paid per share (GBp):
1917.7040
Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 56,348,999. The Company holds no shares in treasury and therefore the total number of voting rights in the Company will be 56,348,999. This figure or the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.
Aggregate information:
Venue
Weighted average price paid per share (GBp)
Aggregate number of shares purchased
London Stock Exchange
1917.4993
18,081
BATS
1918.4444
5,000
Transaction Details:
In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014 as it forms part of UK law, the table below contains detailed information of the individual trades made by Deutsche Numis on behalf of the Company as part of the Share Buyback Programme:
Number of ordinary shares purchased
Transaction price
Time of transaction (UK Time)
Transaction reference number
Trading venue
65
1918.00
08:18:11
00078071878TRLO0
XLON
350
1932.00
08:30:00
00078072676TRLO0
XLON
300
1938.00
08:56:11
00078074450TRLO0
XLON
13
1938.00
08:56:11
00078074451TRLO0
XLON
172
1936.00
08:58:31
00078074534TRLO0
XLON
133
1936.00
08:58:31
00078074535TRLO0
XLON
191
1930.00
09:22:01
00078075309TRLO0
XLON
129
1930.00
09:22:01
00078075310TRLO0
XLON
307
1928.00
09:40:45
00078075902TRLO0
XLON
310
1920.00
10:00:12
00078076751TRLO0
XLON
5
1920.00
10:00:14
00078076752TRLO0
XLON
284
1908.00
10:28:56
00078078306TRLO0
XLON
308
1926.00
11:07:15
00078080058TRLO0
XLON
99
1926.00
11:13:02
00078080396TRLO0
XLON
229
1926.00
11:13:05
00078080402TRLO0
XLON
301
1928.00
11:41:43
00078081296TRLO0
XLON
271
1926.00
11:47:12
00078081479TRLO0
XLON
322
1922.00
11:49:38
00078081574TRLO0
XLON
262
1908.00
12:21:48
00078082550TRLO0
XLON
51
1908.00
12:21:48
00078082551TRLO0
XLON
119
1908.00
12:31:25
00078082941TRLO0
XLON
118
1908.00
12:31:25
00078082942TRLO0
XLON
39
1920.00
12:50:37
00078083934TRLO0
XLON
11
1920.00
12:50:37
00078083935TRLO0
XLON
450
1920.00
12:50:37
00078083936TRLO0
XLON
271
1920.00
12:50:37
00078083937TRLO0
XLON
271
1924.00
12:57:52
00078084312TRLO0
XLON
283
1922.00
13:02:25
00078084853TRLO0
XLON
95
1924.00
13:44:42
00078086743TRLO0
BATE
17
1924.00
13:48:07
00078086866TRLO0
XLON
34
1924.00
13:48:07
00078086867TRLO0
XLON
389
1924.00
13:48:07
00078086868TRLO0
XLON
211
1924.00
13:48:07
00078086869TRLO0
XLON
12
1924.00
13:48:07
00078086870TRLO0
XLON
17
1924.00
13:48:07
00078086871TRLO0
XLON
66
1924.00
13:48:07
00078086872TRLO0
XLON
250
1926.00
13:50:15
00078086929TRLO0
XLON
15
1926.00
13:50:34
00078086943TRLO0
XLON
78
1926.00
13:50:34
00078086944TRLO0
XLON
237
1926.00
13:50:34
00078086945TRLO0
XLON
43
1926.00
14:01:16
00078087262TRLO0
BATE
238
1924.00
14:01:16
00078087263TRLO0
BATE
255
1924.00
14:02:36
00078087299TRLO0
BATE
118
1922.00
14:04:54
00078087426TRLO0
BATE
112
1922.00
14:04:54
00078087427TRLO0
BATE
282
1922.00
14:09:24
00078087583TRLO0
BATE
273
1920.00
14:11:35
00078087657TRLO0
XLON
230
1920.00
14:11:35
00078087654TRLO0
BATE
70
1920.00
14:11:35
00078087655TRLO0
BATE
172
1920.00
14:11:35
00078087656TRLO0
BATE
13
1920.00
14:19:56
00078087953TRLO0
XLON
71
1920.00
14:20:35
00078087968TRLO0
XLON
244
1920.00
14:21:30
00078087980TRLO0
XLON
264
1920.00
14:21:30
00078087981TRLO0
XLON
56
1920.00
14:40:06
00078089172TRLO0
XLON
84
1920.00
14:40:06
00078089173TRLO0
XLON
112
1920.00
14:40:06
00078089174TRLO0
XLON
174
1920.00
14:40:10
00078089194TRLO0
|
BATE
16
1920.00
14:40:10
00078089196TRLO0
XLON
88
1920.00
14:40:10
00078089197TRLO0
XLON
227
1920.00
14:40:10
00078089198TRLO0
XLON
38
1920.00
14:40:10
00078089195TRLO0
BATE
64
1924.00
14:44:01
00078089533TRLO0
XLON
133
1922.00
14:44:01
00078089531TRLO0
BATE
152
1922.00
14:44:01
00078089532TRLO0
BATE
64
1924.00
14:46:40
00078089723TRLO0
XLON
75
1924.00
14:46:40
00078089724TRLO0
XLON
192
1928.00
14:49:41
00078090021TRLO0
XLON
117
1928.00
14:49:41
00078090022TRLO0
XLON
302
1928.00
14:56:27
00078090357TRLO0
XLON
11
1928.00
14:56:43
00078090368TRLO0
BATE
96
1928.00
15:00:33
00078090528TRLO0
BATE
230
1928.00
15:01:34
00078090679TRLO0
XLON
92
1928.00
15:01:34
00078090680TRLO0
XLON
141
1928.00
15:01:34
00078090676TRLO0
BATE
13
1928.00
15:01:34
00078090677TRLO0
BATE
229
1928.00
15:01:34
00078090678TRLO0
BATE
340
1926.00
15:01:35
00078090687TRLO0
BATE
64
1920.00
15:08:41
00078091223TRLO0
XLON
10
1920.00
15:08:41
00078091224TRLO0
XLON
1
1920.00
15:08:41
00078091225TRLO0
XLON
291
1920.00
15:08:41
00078091226TRLO0
XLON
36
1914.00
15:16:50
00078091944TRLO0
XLON
3
1914.00
15:17:04
00078091949TRLO0
XLON
243
1914.00
15:17:33
00078091961TRLO0
XLON
25
1914.00
15:17:37
00078091965TRLO0
XLON
128
1916.00
15:20:10
00078092165TRLO0
XLON
63
1916.00
15:20:10
00078092166TRLO0
XLON
11
1914.00
15:21:12
00078092261TRLO0
XLON
7
1914.00
15:22:41
00078092311TRLO0
XLON
265
1920.00
15:26:23
00078092578TRLO0
XLON
32
1918.00
15:26:36
00078092584TRLO0
XLON
233
1918.00
15:26:40
00078092598TRLO0
XLON
29
1918.00
15:26:40
00078092599TRLO0
XLON
260
1918.00
15:26:40
00078092600TRLO0
XLON
147
1912.00
15:38:31
00078093561TRLO0
XLON
178
1912.00
15:38:31
00078093562TRLO0
XLON
241
1912.00
15:38:43
00078093577TRLO0
BATE
274
1912.00
15:42:02
00078093832TRLO0
XLON
287
1912.00
15:42:02
00078093833TRLO0
XLON
237
1912.00
15:42:36
00078093868TRLO0
BATE
21
1912.00
15:43:20
00078093953TRLO0
BATE
319
1916.00
15:47:24
00078094388TRLO0
XLON
264
1916.00
15:48:19
00078094471TRLO0
BATE
264
1914.00
15:48:23
00078094473TRLO0
BATE
263
1912.00
15:49:08
00078094522TRLO0
BATE
308
1908.00
15:52:00
00078094693TRLO0
XLON
294
1906.00
15:55:03
00078094893TRLO0
XLON
302
1906.00
15:58:01
00078095029TRLO0
XLON
279
1910.00
15:59:21
00078095073TRLO0
XLON
312
1910.00
15:59:31
00078095083TRLO0
XLON
4
1908.00
16:00:17
00078095159TRLO0
BATE
254
1906.00
16:01:04
00078095196TRLO0
BATE
22
1906.00
16:02:05
00078095246TRLO0
XLON
64
1906.00
16:02:05
00078095247TRLO0
XLON
46
1906.00
16:02:05
00078095248TRLO0
XLON
14
1906.00
16:02:05
00078095249TRLO0
XLON
160
1906.00
16:02:05
00078095250TRLO0
XLON
310
1902.00
16:05:08
00078095344TRLO0
XLON
20
1906.00
16:08:11
00078095534TRLO0
XLON
57
1906.00
16:08:11
00078095535TRLO0
XLON
160
1906.00
16:08:11
00078095536TRLO0
XLON
13
1906.00
16:08:11
00078095537TRLO0
XLON
280
1906.00
16:08:11
00078095538TRLO0
XLON
299
1910.00
16:10:41
00078095870TRLO0
XLON
325
1910.00
16:10:41
00078095871TRLO0
XLON
63
1910.00
16:13:53
00078096385TRLO0
XLON
57
1910.00
16:14:32
00078096423TRLO0
XLON
63
1910.00
16:14:32
00078096424TRLO0
XLON
5
1914.00
16:15:10
00078096494TRLO0
XLON
45
1914.00
16:15:10
00078096495TRLO0
XLON
489
1912.00
16:15:10
00078096496TRLO0
XLON
266
1910.00
16:15:10
00078096497TRLO0
BATE
296
1910.00
16:15:21
00078096547TRLO0
XLON
113
1910.00
16:15:21
00078096548TRLO0
XLON
163
1910.00
16:15:21
00078096549TRLO0
XLON
237
1908.00
16:15:21
00078096550TRLO0
BATE
57
1906.00
16:17:52
00078096873TRLO0
XLON
266
1906.00
16:18:02
00078096901TRLO0
XLON
295
1906.00
16:18:02
00078096902TRLO0
XLON
7
1906.00
16:18:02
00078096900TRLO0
BATE
263
1906.00
16:18:02
00078096903TRLO0
XLON
61
1904.00
16:19:32
00078097046TRLO0
XLON
100
1904.00
16:19:32
00078097047TRLO0
XLON
For further details:
Oxford Instruments plc
Stephen Lamacraft, Head of Investor Relations Tel: +44 7776 433 916