WKN: 868366 | ISIN: GB0006650450 | Ticker-Symbol: OX3
Frankfurt
24.11.25 | 08:09
21,800 Euro
-1,80 % -0,400
Branche
Sonstige Technologie
Aktienmarkt
FTSE techMARK Focus
FTSE-250
1-Jahres-Chart
OXFORD INSTRUMENTS PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
OXFORD INSTRUMENTS PLC 5-Tage-Chart
24.11.2025 08:06 Uhr
Oxford Instruments Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 24

24 November 2025

Oxford Instruments plc

("Oxford Instruments" or the "Company")

Transaction in Own Shares

Oxford Instruments announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme announced on 25 June 2025 (the "Share Buyback Programme"), the Company purchased the following number of its own ordinary shares of 5p each through Numis Securities Limited ("Deutsche Numis") for cancellation at an average price of 1917.7040 pence per share:

Date of purchase:

21 November 2025

Aggregate number of ordinary shares purchased:

23,081

Lowest price paid per share (GBp):

1902.0000

Highest price paid per share (GBp):

1938.0000

Volume weighted average price paid per share (GBp):

1917.7040

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 56,348,999. The Company holds no shares in treasury and therefore the total number of voting rights in the Company will be 56,348,999. This figure or the total number of voting rights may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Aggregate information:

Venue

Weighted average price paid per share (GBp)

Aggregate number of shares purchased

London Stock Exchange

1917.4993

18,081

BATS

1918.4444

5,000

Transaction Details:

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014 as it forms part of UK law, the table below contains detailed information of the individual trades made by Deutsche Numis on behalf of the Company as part of the Share Buyback Programme:

Number of ordinary shares purchased

Transaction price
(GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

65

1918.00

08:18:11

00078071878TRLO0

XLON

350

1932.00

08:30:00

00078072676TRLO0

XLON

300

1938.00

08:56:11

00078074450TRLO0

XLON

13

1938.00

08:56:11

00078074451TRLO0

XLON

172

1936.00

08:58:31

00078074534TRLO0

XLON

133

1936.00

08:58:31

00078074535TRLO0

XLON

191

1930.00

09:22:01

00078075309TRLO0

XLON

129

1930.00

09:22:01

00078075310TRLO0

XLON

307

1928.00

09:40:45

00078075902TRLO0

XLON

310

1920.00

10:00:12

00078076751TRLO0

XLON

5

1920.00

10:00:14

00078076752TRLO0

XLON

284

1908.00

10:28:56

00078078306TRLO0

XLON

308

1926.00

11:07:15

00078080058TRLO0

XLON

99

1926.00

11:13:02

00078080396TRLO0

XLON

229

1926.00

11:13:05

00078080402TRLO0

XLON

301

1928.00

11:41:43

00078081296TRLO0

XLON

271

1926.00

11:47:12

00078081479TRLO0

XLON

322

1922.00

11:49:38

00078081574TRLO0

XLON

262

1908.00

12:21:48

00078082550TRLO0

XLON

51

1908.00

12:21:48

00078082551TRLO0

XLON

119

1908.00

12:31:25

00078082941TRLO0

XLON

118

1908.00

12:31:25

00078082942TRLO0

XLON

39

1920.00

12:50:37

00078083934TRLO0

XLON

11

1920.00

12:50:37

00078083935TRLO0

XLON

450

1920.00

12:50:37

00078083936TRLO0

XLON

271

1920.00

12:50:37

00078083937TRLO0

XLON

271

1924.00

12:57:52

00078084312TRLO0

XLON

283

1922.00

13:02:25

00078084853TRLO0

XLON

95

1924.00

13:44:42

00078086743TRLO0

BATE

17

1924.00

13:48:07

00078086866TRLO0

XLON

34

1924.00

13:48:07

00078086867TRLO0

XLON

389

1924.00

13:48:07

00078086868TRLO0

XLON

211

1924.00

13:48:07

00078086869TRLO0

XLON

12

1924.00

13:48:07

00078086870TRLO0

XLON

17

1924.00

13:48:07

00078086871TRLO0

XLON

66

1924.00

13:48:07

00078086872TRLO0

XLON

250

1926.00

13:50:15

00078086929TRLO0

XLON

15

1926.00

13:50:34

00078086943TRLO0

XLON

78

1926.00

13:50:34

00078086944TRLO0

XLON

237

1926.00

13:50:34

00078086945TRLO0

XLON

43

1926.00

14:01:16

00078087262TRLO0

BATE

238

1924.00

14:01:16

00078087263TRLO0

BATE

255

1924.00

14:02:36

00078087299TRLO0

BATE

118

1922.00

14:04:54

00078087426TRLO0

BATE

112

1922.00

14:04:54

00078087427TRLO0

BATE

282

1922.00

14:09:24

00078087583TRLO0

BATE

273

1920.00

14:11:35

00078087657TRLO0

XLON

230

1920.00

14:11:35

00078087654TRLO0

BATE

70

1920.00

14:11:35

00078087655TRLO0

BATE

172

1920.00

14:11:35

00078087656TRLO0

BATE

13

1920.00

14:19:56

00078087953TRLO0

XLON

71

1920.00

14:20:35

00078087968TRLO0

XLON

244

1920.00

14:21:30

00078087980TRLO0

XLON

264

1920.00

14:21:30

00078087981TRLO0

XLON

56

1920.00

14:40:06

00078089172TRLO0

XLON

84

1920.00

14:40:06

00078089173TRLO0

XLON

112

1920.00

14:40:06

00078089174TRLO0

XLON

174

1920.00

14:40:10

00078089194TRLO0

BATE

16

1920.00

14:40:10

00078089196TRLO0

XLON

88

1920.00

14:40:10

00078089197TRLO0

XLON

227

1920.00

14:40:10

00078089198TRLO0

XLON

38

1920.00

14:40:10

00078089195TRLO0

BATE

64

1924.00

14:44:01

00078089533TRLO0

XLON

133

1922.00

14:44:01

00078089531TRLO0

BATE

152

1922.00

14:44:01

00078089532TRLO0

BATE

64

1924.00

14:46:40

00078089723TRLO0

XLON

75

1924.00

14:46:40

00078089724TRLO0

XLON

192

1928.00

14:49:41

00078090021TRLO0

XLON

117

1928.00

14:49:41

00078090022TRLO0

XLON

302

1928.00

14:56:27

00078090357TRLO0

XLON

11

1928.00

14:56:43

00078090368TRLO0

BATE

96

1928.00

15:00:33

00078090528TRLO0

BATE

230

1928.00

15:01:34

00078090679TRLO0

XLON

92

1928.00

15:01:34

00078090680TRLO0

XLON

141

1928.00

15:01:34

00078090676TRLO0

BATE

13

1928.00

15:01:34

00078090677TRLO0

BATE

229

1928.00

15:01:34

00078090678TRLO0

BATE

340

1926.00

15:01:35

00078090687TRLO0

BATE

64

1920.00

15:08:41

00078091223TRLO0

XLON

10

1920.00

15:08:41

00078091224TRLO0

XLON

1

1920.00

15:08:41

00078091225TRLO0

XLON

291

1920.00

15:08:41

00078091226TRLO0

XLON

36

1914.00

15:16:50

00078091944TRLO0

XLON

3

1914.00

15:17:04

00078091949TRLO0

XLON

243

1914.00

15:17:33

00078091961TRLO0

XLON

25

1914.00

15:17:37

00078091965TRLO0

XLON

128

1916.00

15:20:10

00078092165TRLO0

XLON

63

1916.00

15:20:10

00078092166TRLO0

XLON

11

1914.00

15:21:12

00078092261TRLO0

XLON

7

1914.00

15:22:41

00078092311TRLO0

XLON

265

1920.00

15:26:23

00078092578TRLO0

XLON

32

1918.00

15:26:36

00078092584TRLO0

XLON

233

1918.00

15:26:40

00078092598TRLO0

XLON

29

1918.00

15:26:40

00078092599TRLO0

XLON

260

1918.00

15:26:40

00078092600TRLO0

XLON

147

1912.00

15:38:31

00078093561TRLO0

XLON

178

1912.00

15:38:31

00078093562TRLO0

XLON

241

1912.00

15:38:43

00078093577TRLO0

BATE

274

1912.00

15:42:02

00078093832TRLO0

XLON

287

1912.00

15:42:02

00078093833TRLO0

XLON

237

1912.00

15:42:36

00078093868TRLO0

BATE

21

1912.00

15:43:20

00078093953TRLO0

BATE

319

1916.00

15:47:24

00078094388TRLO0

XLON

264

1916.00

15:48:19

00078094471TRLO0

BATE

264

1914.00

15:48:23

00078094473TRLO0

BATE

263

1912.00

15:49:08

00078094522TRLO0

BATE

308

1908.00

15:52:00

00078094693TRLO0

XLON

294

1906.00

15:55:03

00078094893TRLO0

XLON

302

1906.00

15:58:01

00078095029TRLO0

XLON

279

1910.00

15:59:21

00078095073TRLO0

XLON

312

1910.00

15:59:31

00078095083TRLO0

XLON

4

1908.00

16:00:17

00078095159TRLO0

BATE

254

1906.00

16:01:04

00078095196TRLO0

BATE

22

1906.00

16:02:05

00078095246TRLO0

XLON

64

1906.00

16:02:05

00078095247TRLO0

XLON

46

1906.00

16:02:05

00078095248TRLO0

XLON

14

1906.00

16:02:05

00078095249TRLO0

XLON

160

1906.00

16:02:05

00078095250TRLO0

XLON

310

1902.00

16:05:08

00078095344TRLO0

XLON

20

1906.00

16:08:11

00078095534TRLO0

XLON

57

1906.00

16:08:11

00078095535TRLO0

XLON

160

1906.00

16:08:11

00078095536TRLO0

XLON

13

1906.00

16:08:11

00078095537TRLO0

XLON

280

1906.00

16:08:11

00078095538TRLO0

XLON

299

1910.00

16:10:41

00078095870TRLO0

XLON

325

1910.00

16:10:41

00078095871TRLO0

XLON

63

1910.00

16:13:53

00078096385TRLO0

XLON

57

1910.00

16:14:32

00078096423TRLO0

XLON

63

1910.00

16:14:32

00078096424TRLO0

XLON

5

1914.00

16:15:10

00078096494TRLO0

XLON

45

1914.00

16:15:10

00078096495TRLO0

XLON

489

1912.00

16:15:10

00078096496TRLO0

XLON

266

1910.00

16:15:10

00078096497TRLO0

BATE

296

1910.00

16:15:21

00078096547TRLO0

XLON

113

1910.00

16:15:21

00078096548TRLO0

XLON

163

1910.00

16:15:21

00078096549TRLO0

XLON

237

1908.00

16:15:21

00078096550TRLO0

BATE

57

1906.00

16:17:52

00078096873TRLO0

XLON

266

1906.00

16:18:02

00078096901TRLO0

XLON

295

1906.00

16:18:02

00078096902TRLO0

XLON

7

1906.00

16:18:02

00078096900TRLO0

BATE

263

1906.00

16:18:02

00078096903TRLO0

XLON

61

1904.00

16:19:32

00078097046TRLO0

XLON

100

1904.00

16:19:32

00078097047TRLO0

XLON

For further details:

Oxford Instruments plc

Stephen Lamacraft, Head of Investor Relations Tel: +44 7776 433 916


© 2025 PR Newswire
