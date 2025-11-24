FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den deutlichen Verlusten in der Vorwoche dürfte der deutsche Aktienmarkt am Montag einen Erholungsversuch starten. Der X-Dax signalisierte für den Dax knapp eine Stunde vor Handelsbeginn ein Plus von 0,7 Prozent auf 23.255 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wurde ähnlich höher erwartet.

Damit würde es der Dax zurück über seine exponentielle 200-Tage-Linie - eine wichtige charttechnische Marke - schaffen. Mit 22.943 Punkten war der deutsche Leitindex am Freitag zeitweise auf den tiefsten Stand seit Mai abgesackt. Selbst gute Zahlen und ein starker Quartalsausblick des KI-Konzerns Nvidia hatten die zuletzt von Zinssorgen geprägte Anlegerstimmung nur kurzzeitig wieder in die Spur gebracht.

Unter den Einzelwerten sollte die Aktie von Bayer im Anlegerfokus stehen. Der Pharma- und Agrarchemiekonzern erzielte in einer klinischen Studie Fortschritte mit dem Wirkstoff Asundexian zur Behandlung von Schlaganfällen. Bayer will deshalb nun weltweit Gespräche mit Gesundheitsbehörden über Zulassungsanträge aufnehmen. Die Aktie schnellte vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um fast 7 Prozent zum Xetra-Schlusskurs vom Freitag nach oben.

United Internet will ihr Telekommunikationsgeschäft künftig ganz in der Tochter 1&1 bündeln. Dazu übernimmt 1&1 die 1&1 Versatel von United Internet für etwa 1,3 Milliarden Euro, wie die Unternehmen am Freitag in Montabaur mitteilten. Die Papiere von United Internet stiegen auf Tradegate um knapp 5 Prozent, jene von 1&1 fielen um rund 1 Prozent.

Eine weitere United-Internet-Tochter, Ionos, will bis zu 2 Millionen eigene Aktien für bis zu 60 Millionen Euro zurückkaufen. Der Rückkauf erfolge unter anderem zur Bedienung von Ansprüchen aus Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen, könne aber grundsätzlich für alle in der Hauptversammlungsermächtigung genannten Zwecke verwendet werden, teilte der Internetdienstleister mit.

Zudem könnte eine Reihe von Umstufungen für Bewegung sorgen. So senkte Deutsche Bank Research die Aktie von BASF von "Buy" auf "Hold" und jene von Wacker Chemie von "Hold" auf "Sell". Die Analysten von Goldman Sachs nahmen die Papiere von Mercedes-Benz und BMW jeweils mit dem Anlageurteil "Buy" wieder in die Bewertung auf. Die BMW-Anteilsscheine waren dabei mit einem Kursanstieg auf Tradegate von 1,7 Prozent besonders stark gefragt.

Das Analysehaus Jefferies nahm die Bewertung von Nemetschek ebenfalls mit "Buy" auf. Der Bereich Bausoftware stehe in der Digitalisierung noch relativ am Anfang, Nemetschek dürfte hier besonders stark wachsen, schrieb Analyst Charles Brennan. Die Nemetschek-Titel stiegen auf Tradegate um 3,7 Prozent./edh/mis

DE000BASF111, DE000BAY0017, DE0005190003, DE0007100000, DE0005545503, DE0006452907, US67066G1040, DE0005089031, DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145, DE000WCH8881, DE000A0C4CA0, DE000A3E00M1