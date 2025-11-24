EQS-News: Aream Infrastruktur Finance GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Aream Infrastruktur Finance GmbH erwirbt Rechte an 24 MWp PV-Park mit Batteriespeicher - Finanzierung erfolgt über 7,25 % Aream Green Bond 2025/2030



24.11.2025 / 10:00 CET/CEST

Düsseldorf, 24. November 2025 - Die Aream Infrastruktur Finance GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der AREAM Group SE, setzt ihren Expansionskurs im Bereich nachhaltiger Energieerzeugung konsequent fort und hat dazu einen wichtigen Schritt zum Ausbau ihrer Projektpipeline vollzogen. Mit den Mitteln aus dem 7,25 % Aream Green Bond 2025/2030 (ISIN: DE000A4DFWA7) konnte das Unternehmen die Rechte an einem neuen Solarvorhaben in Niedersachsen sichern, das leistungsstarke Photovoltaik und moderner Speichertechnologie beispielhaft vereint und damit den Anspruch von Aream unterstreicht, standardsetzende erneuerbarer Energielösungen in Deutschland zu realisieren. Bei dem neuen Projekt handelt es sich um ein ambitioniertes Freiflächen-Solarkraftwerk in Niedersachsen mit einer geplanten installierten Leistung von rund 24 MWp. Das Projekt verteilt sich auf drei unmittelbar benachbarte Flächen und erfüllt alle Voraussetzungen der Privilegierung gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 8 BauGB. Der Netzanschluss zur Einspeisung in die Mittelspannung ist lediglich rund drei Kilometer entfernt. Besonders zukunftsorientiert ist die geplante Integration eines Battery Energy Storage Systems (BESS), wodurch die Anlage als Green-BESS nicht nur sauberen Strom erzeugt, sondern auch aktiv zur Netzstabilität beiträgt, indem sie überschüssige Energie speichert sowie bei Bedarf entlädt und so eine kontinuierliche Stromversorgung auch bei schwankender Sonnenintensität ermöglicht. Gleichzeitig werden dadurch die Wirtschaftlichkeit und Flexibilität des PV-Parks weiter erhöht. Mit dem Erwerb des PV-Projekts setzt Aream die im Rahmen der Green-Bond-Emission festgelegte Mittelverwendung konsequent um. Die Gelder fließen in den Aufbau eines diversifizierten Portfolios u. a. aus Energiespeicherlösungen mit oder ohne Photovoltaik- oder Windenergieanlagen, EEG-Innovationsprojekten, gewerblichen Aufdachanlagen, Bioenergieanlagen sowie Energieinfrastruktur, wie Umspannwerke. Auf diese Weise leistet Aream gemeinsam mit den Anleihegläubigern einen messbaren Beitrag zur Energiewende. "Mit dem neu erworbenen PV-Projekt stärken wir nicht nur unseren Footprint im deutschen Erneuerbare-Energien-Markt, sondern unterstreichen auch, wie zielgerichtet wir die Mittel aus dem Aream Green Bond 2025/2030 einsetzen", erklärt René Kautz, Geschäftsführer der Aream Infrastruktur Finance GmbH. "Der Standort in Niedersachsen bietet ideale Bedingungen, und die geplante Integration eines Green-BESS zeigt, wie wir Solarenergie und Speichertechnologie sinnvoll zusammenführen, um langfristig robuste Energieinfrastruktur-Assets aufzubauen. Für unsere Anleihegläubiger bedeutet dies, dass ihre Mittel unmittelbar in die Realisierung eines modernen, resilienten Solarparks fließen. Besonders freut uns, dass dieses Projekt exemplarisch für unsere Strategie steht: professionell entwickelt, klar strukturiert und mit einem deutlichen Beitrag zur Transformation des Energiesystems in Deutschland." Der 7,25 % Aream Green Bond 2025/2030 kann weiterhin online unter www.aream.de/ir gezeichnet werden. Die Einbeziehung der Anleihe in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) ist für den 17. März 2026 vorgesehen. Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor betreutet. Eckdaten des Aream Green Bonds 2025/2030: Emittentin Aream Infrastruktur Finance GmbH Finanzierungsinstrument Green Bond (klassifiziert gemäß SPO von EthiFinance) Emissionsvolumen Bis zu 10 Mio. Euro Kupon 7,25 % p.a. Status Nicht nachrangig, nicht besichert ISIN / WKN DE000A4DFWA7 / A4DFWA Stückelung 1.000 Euro Ausgabepreis 100 % Angebotsfrist 19. August 2025 bis 18. August 2026: Zeichnung möglich über www.aream.de/ir Valuta 4. November 2025 Laufzeit 5 Jahre: 4. November 2025 bis 4. November 2030 (ausschließlich) Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 4. Mai und 4. November eines jeden Jahres (erstmals am 4. Mai 2026) Rückzahlungstermin 4. November 2030 Rückzahlungsbetrag 100 % Sonderkündigungsrechte der Emittentin Ab 4. November 2028 zu 102 % des Nennbetrags

Ab 4. November 2029 zu 101 % des Nennbetrags Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants Drittverzug

Negativverpflichtung

Veräußerungsbegrenzung für Vermögensgegenstände

Transparenzverpflichtung

Positivverpflichtung Prospekt Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF") in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland

Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Anwendbares Recht Deutsches Recht Börsensegment Voraussichtlich ab 17. März 2026: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH



Der gebilligte Prospekt ist auf der Website www.aream.de/ir veröffentlicht. Die Billigung sollte nicht als eine Befürwortung der angebotenen Wertpapiere, die Gegenstand dieses Prospekts sind, erachtet werden. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.



Investorenkontakt

Aream Infrastruktur Finance GmbH

René Kautz

Tel.: +49 (0)211 30 20 60 42

E-Mail: rene.kautz@aream.de

Web: www.aream.de



Finanzpressekontakt

Better Orange IR & HV AG

Frank Ostermair, Linh Chung

Tel.: +49 (0)89 88 96 906 25

E-Mail: linh.chung@linkmarketservices.eu

Web: www.linkmarketservices.eu



